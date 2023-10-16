اليوم.. حزب المؤتمر ينظم ندوة بعنوان حرب أكتوبر وتحديات الأمن القومي

ينظم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ندوة بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بعنوان “حرب أكتوبر وتحديات الأمن القومي” التي تواجه الدولة المصرية، ومتابعة وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتقدم لمصرنا الحبيبة.

يتحدث في الندوة اللواء محمد عبد الواحد خبير الأمن القومى والعلاقات الدولية، واللواء محى الدين نوح بطل الصاعقة لمعركة (رأس العش) في حرب أكتوبر المستشار الاعلامى والصحفى الدكتور عبد الجواد أبوكب.

وذلك بقاعة الربان عمر المختار صميدة بالمقر الرئيسى للحزب بالقاهرة الجديدة مساء اليوم الاثنين.

يذكر أن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر ومؤسس مجلس القبائل العربية، سبق وأكد أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وأنها تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة وكذلك على الساحة الفلسطينية واصفُا التصعيد الحالي بالخطير للغاية وله تداعيات قد تطول أمن واستقرار المنطقة بمثابة دليل قاطع على استمرار الدور التاريخي والمحوري تجاه قضايا الأمة العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية تعكس موقف مصر الواضح قيادة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ينتهك كافة المواثيق الدولية

وأضاف حزب المؤتمر، أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ينتهك كافة المواثيق الدولية في ظل صمت عالمي غير مبرر يعكس حجم المأساة الحقيقية التى يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق على أراضيه المحتلة،مؤكدًا أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت في توقيت مناسب أمام الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية غير المسبوقة ورغبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القضاء على قطاع غزة، وتهجير المواطنين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وثمن حزب المؤتمر، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى معتبرًا هذه التصريحات بمثابة رسائل مباشرة إزاء التصعيد الخطير الجاري في القضية الفلسطينية وبالتحديد في قطاع غزة،مطالبًا بضرورة أن يسارع المجتمع الدولي فى تنفيذ رؤية مصر والتى تتمثل فى أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين.