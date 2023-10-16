إقبال كبير على التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين فى جامعة بنها

واصلت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة بنها، أسبوع التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، بكليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق أسرة طلاب من أجل مصر، وذلك بكلية التجارة بالجامعة، حيث شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب والأساتذة بالكلية والإداريين.



وكان قد بدأ أسبوع التبرع بالدم بجامعة بنها بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها، حيث شهدت عملية التبرع، إقبالا كبيرا من الطلاب إيمانا منهم بالدور الكبير الذي يقدمونه لدعم الأشقاء الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة مع العدو الإسرائيلي.

الحملة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لفلسطين



وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إن هذه الحملة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

ومن ناحيته، قال الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة بجامعة بنها، إن أسرة طلاب من أجل مصر، حرصت على المساهمة بفاعلية كبيرة في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة وبالفعل تم التدشين بكلية العلاج الطبيعي بالأمس واليوم بكلية التجارة، وغدا بكلية الحقوق، وعلى مدار الأسبوع ستتم تغطية كل الكليات بالجامعة، إيمانا من الطلاب والإداريين بالدور الوطني الذي يجب المشاركة به

كما أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وعضوية كل من الدكتور شادي المشد المشرف على التحول الرقمي والحوكمة الذكية، وأحمد شاهين القائم بعمل مدير الشئون القانونية لفحص الطلبات المقدمة لشغل الوظائف "الإدارية، والفنية، ومدير عام الأمن، ونائب مدير الأمن"، وبيان مدى مطابقة الطلبات مع المعايير والضوابط التي قررتها الجامعة، وإجراء ترتيب المتقدمين حسب تطبيق هذه المعايير والضوابط.

