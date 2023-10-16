محمد عبدالناصر لـ"8 الصبح": تصريحات الرئيس السيسى كاشفة لكل المزاعم والادعاءات التى يروجها الاحتلال

قال محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن الجهود المصرية المتواصلة تجاه القضية الفلسطينية في ظل العدوان المستمر من جانب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أمر هام للغاية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أجرى وتلقى العديد من الاتصالات الهاتفية وكذلك عقد عدة لقاءات ثنائية خلال الفترة الماضية للوصول إلى حل لوقف العدوان المستمر على الأشقاء في فلسطين.

وأشار عبدالناصر، خلال لقائه في برنامج 8 الصبح على شاشة قناة dmc، إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن شهد العديد من الرسائل الكاشفة والواضحة من جانب الرئيس السيسي وأهمها أن ما يحدث تجاوز الدفاع عن النفس إلى عقاب جماعي، مؤكدًا أن هذا التصريح كشف الحقائق ورد على كافة المزاعم التي يرددها جيش الاحتلال وداعميه ومناصريه في الغرب، مشيدًا كذلك بما ذكره الرئيس السيسي من أرقام حول شهداء فلسطين وقتلى الإسرائيليين خلال 5 جولات من الصراع، قائلا: «لغة الأرقام لا تكذب وترد على مزاعم استهداف المدنيين من جانب المقاومة الفلسطينية».

قرارات مجلس الأمن القومى

كما ثمّن مدير تحرير جريدة الدستور، قرارات مجلس الأمن القومي التي صدرت خلال الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مشيرًا إلى أنه بهذه القرارات رسمت مصر خط أحمر جديد لحماية الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن القومي تعبر عن الرؤية المصرية الثابتة والراسخة والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وأنه لا بديل عن حل الدولتين.

وأوضح أن الدولة المصرية تلعب دورًا هامًا في ملف المساعدات الإنسانية والإغاثية، من خلال القوافل المتواجدة الآن على الحدود وتستعد للدخول إلى الأشقاء في فلسطين، بالإضافة إلى استقبال العديد من المساعدات من مختلف الدول والمنظمات الدولية عن طريق مطار العريش الدولي.