الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد عبدالناصر لـ"8 الصبح": تصريحات الرئيس السيسى كاشفة لكل المزاعم والادعاءات التى يروجها الاحتلال

محمد عبدالناصر
محمد عبدالناصر

قال محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن الجهود المصرية المتواصلة تجاه  القضية الفلسطينية  في ظل العدوان المستمر من جانب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أمر هام للغاية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أجرى وتلقى العديد من الاتصالات الهاتفية وكذلك عقد عدة لقاءات ثنائية خلال الفترة الماضية للوصول إلى حل لوقف العدوان المستمر على الأشقاء في فلسطين.

 

وأشار عبدالناصر، خلال لقائه في برنامج 8 الصبح على شاشة قناة dmc، إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن شهد العديد من الرسائل الكاشفة والواضحة من جانب الرئيس السيسي وأهمها أن ما يحدث تجاوز الدفاع عن النفس إلى عقاب جماعي، مؤكدًا أن هذا التصريح كشف الحقائق ورد على كافة المزاعم التي يرددها جيش الاحتلال وداعميه ومناصريه في الغرب، مشيدًا كذلك بما ذكره الرئيس السيسي من أرقام حول شهداء فلسطين وقتلى الإسرائيليين خلال 5 جولات من الصراع، قائلا: «لغة الأرقام لا تكذب وترد على مزاعم استهداف المدنيين من جانب المقاومة الفلسطينية».

 

قرارات مجلس الأمن القومى 

 

كما ثمّن مدير تحرير جريدة الدستور، قرارات مجلس الأمن القومي التي صدرت خلال الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مشيرًا إلى أنه بهذه القرارات رسمت مصر خط أحمر جديد لحماية الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن القومي تعبر عن الرؤية المصرية الثابتة والراسخة والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وأنه لا بديل عن حل الدولتين.

 

txt

محمد عبدالناصر: "حياة كريمة" نستطيع أن نطلق عليه مشروع القرن (فيديو)

وأوضح أن الدولة المصرية تلعب دورًا هامًا في ملف المساعدات الإنسانية والإغاثية، من خلال القوافل المتواجدة الآن على الحدود وتستعد للدخول إلى الأشقاء في فلسطين، بالإضافة إلى استقبال العديد من المساعدات من مختلف الدول والمنظمات الدولية عن طريق مطار العريش الدولي.

 

الرئيس السيسي السيسي تصريحات محمد عبد الناصر كاشفة المزاعم والإدعاءات الاحتلال

مواد متعلقة

أسامة السعيد: انعقاد مجلس الأمن القومى المصرى بشأن غزة رسالة لكل الأطراف

باسم "شكوكو".. إطلاق مهرجان فنون الأداء فى دورته الثالثة

"إكسترا نيوز": وصول أول طائرة مساعدات تونسية لمطار العريش تمهيدًا لإرسالها لغزة

أبرز قرارات مجلس الأمن القومى المصرى بشأن التصعيد فى غزة (فيديو)

مراسلة القاهرة الإخبارية: توجه متصاعد لحدة وتيرة الاستهداف الإسرائيلى (فيديو)

زوارق حربية إسرائيلية تقصف شواطئ خان يونس ورفح جنوبى قطاع غزة (فيديو)

مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر مطار العريش

متحدث الدفاع المدني الفلسطيني يبكي على الهواء.. ويستغيث: "أين الضمير العربي؟" (فيديو)

الأكثر قراءة

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

"القاهرة الإخبارية": شاحنات وقود ترفع علم الأمم المتحدة تغادر غزة إلى مصر

الهلال الأحمر: محمد صلاح تبرع بمبلغ تضامنى لصالح الشعب الفلسطينى

صدمة فى البيت الأبيض بعد مقتل طفل فلسطينى على يد مسن أمريكى

وزير الاتصالات: مكتب بريد "drive Thru" بمدينة نصر هو الأول من نوعه فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

اعتذروا للعالمي محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا