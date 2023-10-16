روبى تبدأ تصوير أول مشاهد "شغل فنادق" الشهر المقبل

تبدأ الفنانة روبي تصوير أول مشاهدها في المسلسل الدرامي الجديد “شغل فنادق” مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وعلمت “الدستور” أن المخرج محمد سامى عقد جلسة عمل مؤخرا مع بطلي العمل روبي وعمرو يوسف للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل المقرر أن يبدأ المخرج محمد سامى في تصويره عقب انتهاء تصوير مسلسل "نعمة الأفوكاتو" للنجمة مي عمر.

وكان محمد سامى قد بدأ مؤخرا في التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة ومعاينة أماكن التصوير المختلفة.

قائمة أبطال مسلسل شغل فنادق

ضمت قائمة أبطال مسلسل شغل فنادق كلا من روبي وعمرو يوسف وريم سامي وأحمد مالك وإدوارد وأحمد فهيم ومحمد رضوان وكريم عفيفي.

على جانب آخر تضامنت النجمة روبي مع ما يحدث في أهل غزة، معلنًة عن دعمها للقضية الفلسطينية في الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد نحو ألفين وإصابة نحو 7 آلاف.

وقالت “روبي” خلال منشور لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعقيبًا على الحرب التي شنها جيش الاحتلال الصهيوني: “لسنا متضامنين مع القضية.. نحن أهل القضية”.

أحدث حفلات روبي مع أحمد سعد



وقامت الجهة المنظمة لحفل النجم أحمد سعد والنجمة روبى، باستاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذي كان من المقرر إقامته يوم الأربعاء 18 أكتوبر المقبل بتأجيل الحفل نظرا لأحداث غزة ومن المقرر أن يتم الإعلان عن وقت جديد للحفل الذي نفدت تذاكره بالكامل، حيث يلتقى سعد وروبى جمهورهما فى حفل كبير يقدمان من خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة التى حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية ومنها لأحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي"، وغيرها، كما تغنى روبي "ليه بيدارى، نمت ننة، حتة تانية، قلبى بلاستيك"، وغيرها من الأغنيات.