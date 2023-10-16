شكاوى غير المقبولين بمسابقة الـ30 ألف معلم: “تفاجأنا بعدم تسلم العمل ونريد تفسير لما حدث”

حالة من الحيرة وقع فيها المعلمين غير المقبولين فى مسابقة الـ 30 ألف معلم بعد أن اجتازوا جميع الاختبارات، ولجأ العديد منهم الآن إلى محاولة مقابلة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى من أجل إيجاد حل لهم.

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وقال محمد زهدى، أحد المعلمين المتضررين فى تصريح لـ"الدستور": نحن معلمي الفصل ورياض الأطفال، قمنا بإجراء كافة الاختبارات ونجحنا فيها وحصلنا على تدريب الكلية الحربية.

محمد: تفاجأنا بعدم تسلم العمل

وأضاف محمد: نجحنا 28 ألفا و400 معلم من بين الـ140 ألف المتقدمين، ولكن عند استلام العمل تفاجأنا أنه تم تسليم العمل لـ14 ألف معلم فقط، وليس العدد المطلوب الذي تم الإعلان عنه من البداية.

سمر: نريد تفسير لما حدث

بينما تقول سمر معلمة أخرى: إذا كان من البداية سيتم قبول عدد قليل فلماذا تم الإعلان عن هذا العدد، مؤكدة أن معظمهم ينطبق عليهم الشروط ولكن جاء الرد أن عليهم الانتظار فى مراحل أخرى أو أنهم تم اختيار الأكبر سنًا أو الأعلى تقديرًا، مشيرة إلى أن هذه المبررات غير مقنعة، مؤكدة أن الوزير يرفض مقابلتهم وهم يريدون تفسير لما حدث.

وكان قد قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، إن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين، مشيرا إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.

وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.