الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اليوم.. "الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة المبدئية لطالبى الترشح للانتخابات الرئاسية

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

تعلن الهيئة  الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الإثنين، القائمة المبدئية لطالبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، متضمنة أعداد المزكين والتأييدات التي حصل عليها كل منهم.

وأعلنت "الوطنية للانتخابات" عن غلق باب تلقي طلبات راغبي الترشح السبت الماضي في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد أن استمر عملها على مدى 10 أيام، تلقت خلالها طلبات 4 من راغبي الترشح، وهم كل من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

أيام اعتراضات طالبي الترشح 

ويلى عملية إعلان القائمة المبدئية لطالبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، تلقي اعتراضات طالبي الترشح على مدى يومين هما الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وفحصها والفصل فيها خلال يومين تاليين، ثم إخطار طالب الترشح المستبعد (إذا وجد) بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر، يعقبها مرحلة تلقي تظلمات المستبعدين والفصل فيها، ثم مرحلة الطعون أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، انتهاءً بإعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية في 9 نوفمبر المقبل؛ تمهيدًا لانطلاق حملات الدعاية الانتخابية.
 

الترشح أيام اعتراضات السيسي يمامة عبد الفتاح السيسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب المصري ا حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

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