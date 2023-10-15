إعلان القائمة المبدئية لمرشحي الرئاسة غدا.. و3 مرشحين يكشفون ملامح برامجهم

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا، القائمة المبدئية لأسماء طالبى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم ونشرها فى صحيفتى الأخبار والجمهورية، على أن يتم تلقى اعتراضات طالبى الترشح يومى الثلاثاء والأربعاء من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ويتم فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات من الخميس ١٩ أكتوبر إلى السبت ٢١ اكتوبر.

وقد انتهت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، برئاسة المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، من فحص طلبات الترشح الأربعة التى تقدم بها المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، ورفعت نتائج الفحص لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لإقرارها ونشر القائمة المبدئية فى صحيفتى الأخبار والجمهورية.

وقيدت اللجنة طلبات الترشح المقدمة إليها بحسب تواريخ وساعة ورودها فى سجلها، وسلمت كل مرشح إيصالات، وفحصت جميع الأوراق المقدمة، والتى تمثلت فى شهادة ميلاد طالب الترشح وصورة رسمية من المؤهل وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة الخدمة العسكرية، أو الإعفاء، وإقرار الذمة المالية والتقرير الخاص بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين.

كما فحصت اللجنة تزكيات الترشح لرئاسة الجمهورية وعددها ومدى تطابقها مع الشروط الخاصة بحصول المرشح على تزكية ٢٠ عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، وإقرار كل عضو بعدم سبق تزكيته لآخر، وحصر عدد تأييدات المواطنين للمرشحين بالشهر العقارى ممن استوفوا شرط أن يؤيده ما لا يقل عن ٢٥ ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى ١٥ محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وتحققت اللجنة من تأييدات المواطنين بالتأكد منها مدونة على النماذج التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات وأن المواطنين ممن لهم حق الانتخاب، وكذلك عدم سبق تأييدهم طالب الترشح نفسه أو لآخر.

3 مرشحين يكشفون ملامح برامجهم الانتخابية وخطط عملهم

يواصل المرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية استعداداتهم لخوض الاستحقاق الرئاسى، من خلال عقد المؤتمرات الجماهيرية والصحفية لإعلان برامجهم وخطط عملهم حال فوزهم بالمنصب.

وفى السطور التالية، تستعرض «الدستور» أبرز أنشطة المرشحين خلال الأيام الماضية وكذلك الفترة المقبلة، وملامح من البرامج الانتخابية والخطط العامة التى سيتبنونها حال الفوز بالرئاسة.

فريد زهران: استقلال كامل لمؤسسات العدالة.. ورفعة شأن البحث العلمى

عقد فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى المرشح الرئاسى المحتمل، أول مؤتمر جماهيرى له بمسقط رأسه فى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية.

وتحدث المرشح الرئاسى عن بداية عمله السياسى منذ مرحلة مبكرة من حياته، لافتًا إلى أنه كان أحد المواطنين الذين شاركوا فى انتفاضة الخبز فى ١٩٧٧، اعتراضًا على ارتفاع الأسعار.

وقال: «بالنسبة لعملى أنا أعمل ناشرًا وأنتجت للكثير من الكتاب والمفكرين، ولا يمكن إلصاق تهمة لى بأنى عاطل مثل آخرين فى العمل السياسى»، مضيفًا: «أنا مرشح التيار الديمقراطى المدنى الاجتماعى، ونطمع بتأييد الحركة المدنية الاجتماعية بصفة عامة».

وأكد سعيه لأن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وسيادة القانون، ويكون الشعب فيها هو مصدر السلطات وصاحب السيادة والكلمة العليا.

وأشار إلى أنه يعتمد فى رؤيته على أن تكون مصر دولة تؤمن بالمساواة الكاملة للمواطنين، وتجرم التمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو الطائفة أو العرق أو الإعاقة أو المستوى الاقتصادى.

وأضاف أنه يعتمد فى رؤيته على أن يتمكن المواطنون من إنشاء وتأسيس جمعياتهم ومنظماتهم ونقاباتهم السلمية، وأن تشجع الدولة على تنظيم ذلك من خلال الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والتعاونيات والحركات الطلابية، ليتمكن المواطنون من الدفاع عن مصالحهم والمشاركة فى التأثير على السياسات العامة للبلاد، وينالوا حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة مع حقوقهم السياسية.

وأشار إلى أن من أهم الرؤى الخاصة ببرنامجه أن تسعى الدولة إلى تحقيق التنمية المستدامة بتنمية الإنسان ومعيشته، وأن تكون دولة مستقرة وآمنة من خلال استقلال كامل لمؤسسات العدالة واحترافية المؤسسات الأمنية، ودولة تؤمن بالحرية الاقتصادية فى إطار من الضوابط الاجتماعية والرقابة الشعبية، بما يضمن زيادة عوائد التنمية مشروطة بعدالة توزيعها.

وتابع: «نؤمن بحق المصريين فى الحصول على تعليم ذى جودة عالية، ورفعة شأن البحث العلمى كأحد أهم حقوق الإنسان الرامية إلى تحقيق الرخاء الاقتصادى للمجتمع، وتحسين سبل العيش الكريم للمواطنين، كما نؤمن بالحق فى الحصول على الرعاية الصحية المجانية اللائقة لكل المواطنين دون تمييز، وضرورة وضع سياسات صحية شاملة ومستدامة قائمة على الأدلة العلمية التى تحكمها قواعد الحوكمة والشفافية وتسمو إلى تحسين المؤشرات الصحية للمصريين».

وقال: «نؤمن بحقوق الأقليات وحق المرأة والأشخاص من ذوى الإعاقة فى التمكين من المشاركة فى كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك تعزيز قدراتهم فى الوصول للوظائف العامة والدعم الاجتماعى والتمكين السياسى والتعليمى والثقافى بصورة متكافئة ومتساوية كغيرهم، كما نؤمن بدور الدولة فى مكافحة الفقر المدقع ودعم الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة».

يمامة: رفع الأعباء عن المواطنين بالاستعانة بمتخصصين فى مجال الاقتصاد

يواصل حزب الوفد استعداداته لبدء الحملة الانتخابية لمرشحه للانتخابات الرئاسية الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب.

تم تشكيل الحملة الانتخابية والمكونة من ٢٦ عضوًا، بجانب أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ وجميع رؤساء اللجان العامة بالمحافظات ورئيسى لجنة الشئون الخارجية والمواطنة وممثل اتحاد العمال، بجانب سكرتيرى العموم ورؤساء لجان الشباب بالمحافظات وأصحاب الخبرات من أعضاء الهيئة العليا.

واختار الحزب شعار «قوم يا مصرى» كشعار للحملة الانتخابية لرئيس «الوفد»، وتبدأ حاليًا اللجان العامة للحزب فى المحافظات تجهيز مقرات لعقد المؤتمرات والندوات التى سيتم تنظيمها دعمًا للمرشح، وحث المواطنين على التصويت لصالحه.

من جانبه، أعلن الدكتور عبدالسند يمامة عن بعض التفاصيل الخاصة ببرنامجه، مؤكدًا أنه سيركز بشكل أساسى حول الإصلاح الاقتصادى للدولة ورفع الأعباء عن المواطنين، من خلال الاستعانة بالمتخصصين فى مجال الاقتصاد.

مؤتمر صحفى لـ«حازم عمر»

يعقد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى المرشح الرئاسى المحتمل، مؤتمرًا صحفيًا الإثنين للإعلان عن تفاصيل برنامجه الانتخابى. ويستعرض المؤتمر تفاصيل البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى، وذلك بعدما سلم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية للهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الجمعة الماضى، عقب حصوله على ٤٦ تزكية من نواب البرلمان، و٦٨ ألف نموذج تأييد من المواطنين بالشهر العقارى.