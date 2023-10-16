الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حكايات من الواحات".. تفاصيل الصالون الثقافى لشهر أكتوبر بمكتبة مصر العامة بسيوة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن مجلس ومدينة سيوة، صباح اليوم الإثنين، عن عقد الصالون الثقافى  لشهر أكتوبر بمكتبة مصر العامة بسيوة بحضور أحمد على باغى سكرتير مركز ومدينة سيوة نائبا عن محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة والشيخ عمر راجح وعدد من مديرى الإدارات التنفيذية وطلبة المدارس وعدد من الأجانب ومديرى المنشآت السياحية. 

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على عقد اللقاءات الدورية وتقديم الزاد المعرفى لكافة فئات المجتمع، في إطار الفعاليات المتنوعة التى تنظمها المكتبة.

طرح ومناقشة كتاب "حكايات من الواحات"


وتم طرح ومناقشة كتاب "حكايات من الواحات" للدكتورة سوسن الشريف حيث رحب محمد عمران جيرى مدير مكتبة مصر العامة بسيوة، بالحضور وعرض لأنشطة المكتبة خلال الفترة الماضية وسط إشادة لما تمثله المكتبة من إضافة قوية للمجتمع السيوى. 

طبيعة خلابة وصناعات حرفية متميزة

وأوضحت الدكتورة سوسن الشريف تجربتها الثرية مع الواحات المصرية عموما وسيوة خصوصا، وما تمثله سيوة من مكان يمثل النقاء والثراء وطيبة البشر وما تزخر به الواحة من طبيعة خلابة وصناعات حرفية متميزة وشخصيات تعمل على استدامة هذه الحرف، مؤكدة أنه ينبغى العمل على تسليط الضوء وتعريف الأجيال الجديدة بهذه الشخصيات ودورها المحوري والمهم بسيوة.

وأكد الحضور على أهمية عقد هذه اللقاءات برحاب مكتبة مصر العامة بسيوة، وان الكتاب يعد إضافة قوية للكتابات عن سيوة ويعد مرجعا ثريا يضاف للمكتبة العربية. 

أهمية تعريف الأجيال الجديدة بتراث الأجداد

ونقل أحمد على سكرتير المركز تحيات محمد بكر يوسف رئيس مدينة سيوة، مشيرا إلى  أهمية تعريف الأجيال الجديدة بتراث الآباء والأجداد وهذا ما أكد عليه كافة الحضور.

سيوة الصالون الثقافي حكايات من الواحات مكتبة مصر العامة بسيوة واحة سيوة

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