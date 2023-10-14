السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة سيوة يبحث استعدادات مهرجان التمور مع أصحاب المصانع والشركات

رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة

قال محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه التقى عددًا من أصحاب المصانع وثلاجات حفظ التمور استعدادًا للمشاركة بمهرجان التمور والذي سيُقام بأرض واحة سيوة بمشاركة عدد من كبرى الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بحضور أحمد علي باغي، سكرتير المركز وفتحي دياب، ممثل جمعية سيوة لتنمية المجتمع.

مشاركة مصانع التمور بسيوة في المعارض الدولية

وأوضح أن المعرض يتضمن أجنحة لعدد من الدول الأجنبية، مؤكدًا أهمية مشاركة مصانع التمور في المعارض الدولية كونها أحد أهم أدوات التسويق الدولي لمنتجات الواحة راجين من المولى سبحانه وتعالى كل التوفيق والظهور بالمظهر المشرف أمام الجميع.

من جهته، أكد جميع الحضور وقوفهم صفًا واحدًا مع القيادات التنفيذية من أجل نجاح المهرجان والتعاون والتكامل من أجل ظهور الواحة بالشكل اللائق والعمل على ظهور المهرجان بالشكل اللائق الذي يعبر عن واحة سيوة بتراثها وثقافتها.

يأتى ذلك في إطار اهتمام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بدعم منتجات المحافظة وتوفير أفضل الفرص لعرضها واستعدادًا لانطلاق فعاليات مهرجان التمور الدولي السابع بواحة سيوة خلال الفترة من ٢٠ حتى ٢٢ الجاري.

مدينة سيوة أصحاب المصانع ثلاجات حفظ التمور مهرجان التمور مطروح سيوة

مواد متعلقة

سكرتير مساعد مطروح يشهد فعاليات المؤتمر الطبى الثالث لأمراض الكبد

مجلة جامعة مطروح للعلوم التربوية والنفسية تحصل على أعلى تقييم للمجلات العلمية

مواطنة من مطروح: عهد الرئيس السيسى شهد حلولًا جذرية لمشكلات كبرى

وكيل "أوقاف مطروح" لأئمة المساجد: المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب ديني

وحدة سكان مرسى مطروح تشارك في حملة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك"

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتابع انتظام الدراسة بمجمع "العلي بن سلطان"

وكيل تعليم مطروح يترأس لجنة المقابلات لاختيار وكيل جديد للإدارة التعليمية

"التطرف الفكري".. ندوة توعوية لطالبات مدرسة التمريض بالحمام في مطروح

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: مطار العريش الدولى يستقبل طائرة مساعدات تركية ثالثة لإرسالها لغزة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

الهيئة الوطنية: غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى الثانية من ظهر اليوم

عاجل.. غلق باب تلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024.. اليوم

CNN: ضغوط مصرية- أردنية على إسرائيل لمرور المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة