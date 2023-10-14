رئيس مدينة سيوة يبحث استعدادات مهرجان التمور مع أصحاب المصانع والشركات

قال محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه التقى عددًا من أصحاب المصانع وثلاجات حفظ التمور استعدادًا للمشاركة بمهرجان التمور والذي سيُقام بأرض واحة سيوة بمشاركة عدد من كبرى الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بحضور أحمد علي باغي، سكرتير المركز وفتحي دياب، ممثل جمعية سيوة لتنمية المجتمع.

مشاركة مصانع التمور بسيوة في المعارض الدولية

وأوضح أن المعرض يتضمن أجنحة لعدد من الدول الأجنبية، مؤكدًا أهمية مشاركة مصانع التمور في المعارض الدولية كونها أحد أهم أدوات التسويق الدولي لمنتجات الواحة راجين من المولى سبحانه وتعالى كل التوفيق والظهور بالمظهر المشرف أمام الجميع.

من جهته، أكد جميع الحضور وقوفهم صفًا واحدًا مع القيادات التنفيذية من أجل نجاح المهرجان والتعاون والتكامل من أجل ظهور الواحة بالشكل اللائق والعمل على ظهور المهرجان بالشكل اللائق الذي يعبر عن واحة سيوة بتراثها وثقافتها.

يأتى ذلك في إطار اهتمام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بدعم منتجات المحافظة وتوفير أفضل الفرص لعرضها واستعدادًا لانطلاق فعاليات مهرجان التمور الدولي السابع بواحة سيوة خلال الفترة من ٢٠ حتى ٢٢ الجاري.