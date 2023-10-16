الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجمل: السيسي أحرج أمريكا.. وأكد على ثوابت الدولة المصرية تجاه فلسطين

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

ثمن عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، ما جاء بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي "انتوني بلينكن".

وأكد الجمل، أن الجميع شعر بالفخر عقب هذا اللقاء، الذي كشف للعالم موقف مصر الواضح وثوابتها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، وأنه لا بديل عن حل الدولتين واتخاذ موقف حاسم وسريع لإنهاء الصراع الدائر منذ 75 عاما.

وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن حديث السيسي اتسم بالقوة والحسم وشمل عدة رسائل تؤكد أن الحديث عن التهدئة وإيجاد حل للقضية الفلسطينية نابعا عن قوة وليس  ضعف، مؤكدا أن إسرائيل تجاوزت حق الرد وارتكبت عقابا جماعيا في حق الشعب الفلسطيني.

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وقال الجمل، إن من حق كل مصري وعربي أن يفتخر بالتحولات التي انكشفت خلال هذا اللقاء،حيث انتهت النبرة الأمريكية الداعمة لما يقوم به الكيان الصهيوني، لتختلف اليوم لغة الحديث للبحث عن حلول، تعيد الأمم المتحدة إلى مسار حيادي يسعى للحل.

وأضاف الجمل، أن حديث السيسي مع وزير خارجية أمريكا عن التطرف والإرهاب، كان رسالة واضحة بأن التطرف موجود بكل الشعوب، وظهر ذلك عندما تسائل الرئيس من قتل السادات ومن قتل اسحق رابين؟

وأكد الجمل، أن لقاء اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي، بالتزامن مع انعقاد مجلس الأمن القومي  المصري، يؤكد أن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن ما أخرجه اجتماع اليوم شمل عدة رسائل قوية وتحذيرية.

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الجمل: السيسي أعلنها صراحة الأمن القومي المصري خط أحمر

قال الجمل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحركاته خلال الأيام الماضية وما حدث اليوم من قرارات بمجلس الأمن القومي يؤكد على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن مصر تعني جيدا ما تقوله، وأن لديها ما يؤهلها لحماية أمنها وأراضيها.

بالإضافة إلى التأكيد علي ثوابت الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وان مصر دولة متجردة من المصالح في كل تحركاتها السياسية وخاصة قضية فلسطين، وأنها الأكثر تحركا ولابديل لديها عن حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لوقف الصراع.

وأوضح الجمل، أن السيسي أنهى حديثه خلال اللقاء بكل دبلوماسية محملا الولايات المتحدة مسئولية الدفاع عن طرحها بحل الدولتين، وأن تتخذ خطوات  كي تتوقف اسرائيل عن التنصل من إيجاد وسائل توفر تنفيذ  الرؤية التي أقرها العالم، وهي حل الدولتين، وليس بالتهجير كما تسعي اسرائيل.

عبدالمنعم الجمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية

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