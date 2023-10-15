أحمد سليمان يعلق على استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك

أصدر أحمد سليمان، المرشح على عضوية مجلس إدارة الزمالك (فوق السن)، بيانًا بشأن استبعاد حسام المندوه من انتخابات النادي والمقرر لها الجمعة المقبل.

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وجاء بيان أحمد سليمان الذي نشره على حسابه عبر فيسبوك قلال فيه: "السادة جماهير وأعضاء نادي الزمالك الحبيب، تابعت القائمة الموحدة المرشحة لانتخابات مجلس إداره نادي الزمالك بكل اهتمام ما صدر اليوم من أحكام قضائية تخص العملية الانتخابية وفي هذا السياق نؤكد على ما يلي:

1- لدينا التزام جازم وحقيقي بالاحترام المطلق لاحكام القضاء وعدم تناول مضمونها أو التعليق عليها إلا في حدود القانون.

2- كان ولا يزال لدينا ثقة مطلقة في سلامة الموقف القانوني لجميع مرشحي القائمة وهو ما أكده الأغلب من تلك الأحكام والتي أكدت كذب وبهتان كل من حاول البعض الترويج له من مغالطات.

3- الحكم الصادر بشأن حسام المندوه المرشح لمنصب أمين الصندوق هو حكم غير نهائي وصدر في الشق المستعجل من الدعوي ولم يتم الفصل في الشق الموضوعي وجاري اتخاذ إجراءات الطعن عليه وطلب إيقاف تنفيذه وفقا للقانون.

4 - تؤكد القائمة دعمها التام لحسام المندوه باعتباره مرشحها الوحيد على منصب أمين الصندوق وندعو الجميع لتحري الدقة وعدم التعاطي مع أي شائعات أو أخبار كاذبة في هذا السياق، ونتطلع إلى التفاف محبي النادي وأعضاء الجمعية العمومية ودعم القائمة الموحدة لتحقيق الأمل وليبقي الزمالك أولا".

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