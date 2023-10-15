الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد سليمان يعلق على استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك

أحمد سليمان
أحمد سليمان

أصدر أحمد سليمان، المرشح على عضوية مجلس إدارة الزمالك (فوق السن)، بيانًا بشأن استبعاد حسام المندوه من انتخابات النادي والمقرر لها الجمعة المقبل.

اقرأ أيضا.. استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك

وجاء بيان أحمد سليمان الذي نشره على حسابه عبر فيسبوك قلال فيه: "السادة جماهير وأعضاء نادي الزمالك الحبيب، تابعت القائمة الموحدة المرشحة لانتخابات مجلس إداره نادي الزمالك بكل اهتمام ما صدر اليوم من أحكام قضائية تخص العملية الانتخابية وفي هذا السياق نؤكد على ما يلي:

1- لدينا التزام جازم وحقيقي بالاحترام المطلق لاحكام القضاء وعدم تناول مضمونها أو التعليق عليها إلا في حدود القانون.

2- كان ولا يزال لدينا ثقة مطلقة في سلامة الموقف القانوني لجميع مرشحي القائمة وهو ما أكده الأغلب من تلك الأحكام والتي أكدت كذب وبهتان كل من حاول البعض الترويج له من مغالطات.

3- الحكم الصادر بشأن حسام المندوه المرشح لمنصب أمين الصندوق هو حكم غير نهائي وصدر في الشق المستعجل من الدعوي ولم يتم الفصل في الشق الموضوعي وجاري اتخاذ إجراءات الطعن عليه وطلب إيقاف تنفيذه وفقا للقانون.

4 - تؤكد القائمة دعمها التام لحسام المندوه باعتباره مرشحها الوحيد على منصب أمين الصندوق وندعو الجميع لتحري الدقة وعدم التعاطي مع أي شائعات أو أخبار كاذبة في هذا السياق، ونتطلع إلى التفاف محبي النادي وأعضاء الجمعية العمومية ودعم القائمة الموحدة لتحقيق الأمل وليبقي الزمالك أولا".

اقرأ أيضا

رفض دعوى فاروق جعفر باستبعاد لبيب من انتخابات الزمالك

تأجيل دعوى فاروق جعفر باستبعاد حسين لبيب من انتخابات الزمالك لـ15 أكتوبر

أحمد سليمان انتخابات الزمالك موعد انتخابات الزمالك استبعاد حسام المندوه أحمد سليمان يصدر بيان ا بشأن استبعاد حسام المندوه

مواد متعلقة

رفض دعوى فاروق جعفر باستبعاد لبيب من انتخابات الزمالك

رفض استبعاد 4 مرشحين من انتخابات الزمالك

استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك

الأكثر قراءة

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

الهلال الأحمر: محمد صلاح تبرع بمبلغ تضامنى لصالح الشعب الفلسطينى

لماذا أثار الطفل الفلسطينى "ياسر أبو مرسة" جدلًا بنظراته لوالدته؟

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

بعد زيارته إلى مصر.. وزير الخارجية الأمريكى: معبر رفح "سيُفتح"

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا