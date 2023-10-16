الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صوتك مستقبلك.. انزل شارك".. شعار مؤتمر جماهيري عن انتخابات الرئاسة بالمنوفية

اللقاء
اللقاء

نفذ مركز إعلام تلا بمحافظة المنوفية لقاء جماهيريا موسع تحت عنوان "صوتك مستقبلك.. انزل شارك" بهدف التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بهدف الوصول إلى القطاع الريفى بالقرى التابعة للوحدة المحلية بكفر السكرية ومركز شباب زنارة.

وقد شارك بالحضور كلا من محمد عمر رئيس مجلس إدارة شباب زناره والقس متياس رأى كنيسة زناره وحاضر فيها الدكتور السيد السعيد وكيل كلية الإعلام جامعة المنوفية.

وقد استهل هذا اللقاء بكلمة لمدير مركز اعلام تلا، أوضح فيها دور الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلى بمراكز الإعلام المنتشرة بالجمهورية ودوره البارز فى التوعية وتوصيل الرسالة الإعلامية فى شتى المجالات والمحاور المختلفة وكذلك الدور التنويري والتوعوي الذى ينتهجه القطاع وأكد أن الشباب لابد أن يكون له دور كبير خاصة في الاستحقاقات، وأيضا لا يجوز أن تكون أقل نسبة في الاستحقاقات هي الشباب، مشددا على أهمية توعيتهم.

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تحرك برلمانى لإنشاء 2 مزلقان بقرية كفر طبلوها فى تلا بالمنوفية

وأكد السيد على تشجيع الشباب على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية وتعريفه بحقوقه وواجباته تجاه المجتمع، وأيضا تنمية روح المشاركة لدى الشباب بشكل عام والتوعية بأهمية دور الفرد في مجتمعه، وحث الشباب وأسرهم المشاركة في الفعاليات والجلسات على الإيجابية تجاه مجتمعهم.

ولفت إلى أن الفترة القادمة سوف تحتاج للوعي والتوعية ولكن التحدي الكبير بضرورة تواجد شبابي على الأرض، لافتا إلى دورهم المجتمعي في أحيائهم وجامعتهم ونواديهم ومراكز الشباب، مؤكدا أن هذا الملتقى الإعلامى الذى تنظمه مراكز الإعلام المختلفة على مستوى الجمهورية بداية حراك كبير.

تلا اعلام تلا الانتخابات المنوفية الشباب

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