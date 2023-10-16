الشاعر محمد ناجى يسرد.. أكتوبر فى عيون أدباء مبدعى العريش

الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، لا يمر دون أن نستدعي أثره على كتاب ومبدعي سيناء شهادتهم على واقع النصر، وكيف استدعتهم دماء الشهداء وفرحة المنتصرين أن يكتبوا شهادتهم، كيف يرى شعراء سيناء أكتوبر بعد 50 عاما من تحقيق النصر هذا ما استدعى أن نوثق شهادات مبدعي العريش في السطور التالية شهادة الشاعر محمد ناجي جبيشة:

يقول الشاعر محمد ناجي حبيشة للدستور "نقول بكل ثقة أن أكتوبر إرادة وطن قال الشاعر اليوناني سيمندس"حينما هزموا اسبرطه ما هزمناهم حين غزوناهم ولكن هزمناهم حين أنسيناهم تاريخهم، ونحن لنا تاريخ فى الحضارة والعلم والحروب والريادة.ولابد أن نحافظ عليها،،،ليس بالكلمات ولكن بالعمل والعمل والعمل الجاد الواعي الذى يسبقه الإدراك.

وتابع ناجي "كما أن الثقافةculture والزراعةagreculture.فالزراعة تحتاج بذرة صالحة وتربة صالحة ومناخ صالح كذلك الثقافة.ونحن فى سيناء بعد عودة الوعى والقضاء على الإرهاب لابد أن نحقق مقولة إلرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تكون سيناء مركز إشعاع ثقافى واجتماعية وتنموى.وهذا لن يتأتى إلا بالعلم الجاد وأعداد المجتمع لاستقبال ثقافات مغايرة.

ولفت ناجي إلى أن "الفيلسوف "،كانط" يقول:الذين يقرأون لا ينهزمون بالقراءة معرفة والمعرفة قوة. ومبدعوا شمال سيناء متأثرون بالأحداث، فالجغرافيا تترك أثرها على الإنسان والتاريخ ذاكرة الإنسان.

كما يشير د.جمال حماد فى كتابه شخصية مصر، فإن تجولنا فى عجالة فى سجل أدباء سيناء الابداعى، نستطيع أن نستقرء الأفكار التي تحكي بطولات الأرض والجيش والشعب فالجيش والشعب صنوان.

يقول حاتم عبد الهادى

ماذا تحتاجون يا كبراء العالم الآن

ينزف الدم وانتم تصفقون سأبكى وحدى

ان جرحا غائرا لن يفك طلسم الدهشه.

ولكن عندى مخرز كبير.سأخيط به ثوب الحب فى سيناء .

ويقول الشاعر سامى سعد

شاخت الدهشه فى الدرب الطويل.خيم النعاس على العين

فيما تعاود الريح للصعود للمنزل الشاعر.

قطيفة من رداء الاناشيد تنادى سيناء..

ويقول عبد الهادى السيد

عيد سيناء عطر اليوم أرضا

وسماءا ويطلب الامجاد

فهو عيد كلل الناس درا

واعتلى النجوم عاليا والوعاظ.

أما محمد ناجى فيقول

أدينى ودنك يامصر..عايز. اقول لك كلام.

ماهو أنت أرض الحضارة وارض للأولياء.وحصن للإسلام.

ودا كله مش من فراغ.دا كان مثابرة وكفاح.مش طنطه وأوهام.

لما بنيتي الهرم مات من ولادك كام؟

بس التاريخ خلدك مهما تدور الايام..

فاكرة يامصر التتار؟قتلوا كتير خربوا.وانت بصلابة وعزيمة

رجعتي هيبة العرب وعزة الإسلام

يعجبنى فيك التسامح ييجى من البدو يوسف

يمسك خزائن مصر.وتعمليه العزيز وسيد الأقوام.

وجبتى ناصر وسيسي

زعما..رجال.اعلام.

أدينى ودنك قوى

احنا فى أرض سلام

مش أرض بوكو حرام.

ماهى سينا زى كتاب عنوانه هو الصمت.حروفه هى الحذر وفهرسه الاقدام.

حافظوا على أهلها

لو سينا تعطس فى يوم

مصر يصيبها زكام.

ماهي كل شجرة زيتون كبرت بدم شهيد.ماهوش كلام فى كلام.

ما تقوموا نبنى الوطن

ايدنا فى ايد بعضنا ونطرد الأوهام.

عايز تحية شرف لكل دم شهيد

بيسيل فى أرض الوطن

وماقلش عايز كام..

ويختم ناجي شهادته:أن مهمة الاديب هى إضاءة الجانب المظلم من الوعى الجمعى، بحب لا يعرف الكراهية، وعدل لا يعرف البغى، وخلاص لا يعرف التهلكة، والباقيات الصالحات، فى الفكر والإرادة والسلوك.