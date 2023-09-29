أجندة "قصور الثقافة".. اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر وحفل "علي الحجار" بالإسماعيلية

تشهد أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع، مجموعة متميزة ومتنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اعتبارا من اليوم الجمعة 29 سبتمبر وحتى الخميس 5 أكتوبر المقبل، ضمن البرنامج المقدم برعاية وزارة الثقافة.

من أبرز تلك الفعاليات افتتاح الدورة الثلاثين من المهرجان الختامي لنوادي المسرح، في السابعة مساء غد السبت 30 سبتمبر على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، والذي تستمر فعالياته على مدار أسبوعين وحتى 15 أكتوبر المقبل بمشاركة 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر.

واحتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، تنظم هيئة قصور الثقافة مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تشهدها مواقع الهيئة بالمحافظات والتي تتنوع بين الفعاليات والعروض الفنية والمحاضرات والأنشطة الثقافية التي تتناول سيرة النصر العظيم وبطولاته وأبطاله، أبرزها احتفالية تنظمها الهيئة بقصر ثقافة الإسماعيلية مساء الأربعاء 4 أكتوبر بعنوان "مصر 5000 سنة حضارة 50 سنة عبور" بمشاركة الفنان الكبير علي الحجار، وتشهد الاحتفالية أوبريت فني بعنوان "جيش الشمس". بالإضافة إلى الورش واللقاءات المقامة في مختلف المحافظات لتكريم الشهداء وأسرهم.

الملتقى الثالث عشر للمرأة الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" بقصر ثقافة العريش

ويستعد قصر ثقافة العريش بمحافظة شمال سيناء لاستقبال الملتقى الثالث عشر للمرأة الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" يوم 5 أكتوبر ولمدة أسبوع، ويشهد العديد من ورش الحرف البيئية والتراثية للمرأة والفتيات من 6 محافظات حدودية وهي الوادي الجديد وأسوان ومطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، استمرارا لفعاليات الهيئة المكثفة بشمال سيناء ضمن خطة التنمية الثقافية للمحافظة وتزامنا مع انتصارات أكتوبر المجيدة.

كما تواصل هيئة قصور الثقافة فعاليتها المقامة ضمن معرض دمنهور السادس للكتاب المقام بمكتبة مصر العامة بمحافظة البحيرة حتى الخميس المقبل، بتقديم ورش فنية، وورش حكي، ومسرح عرائس للأطفال، وتعليم لغة الإشارة وغيرها من الفعاليات المقامة لذوي القدرات الخاصة وذلك خلال الفترة الصباحية، إلى جانب الفقرات الفنية التي تقدمها فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية خلال الفترة المسائية، وجناح الهيئة بالمعرض الذي يضم أحدث إصدارات الهيئة في السلاسل المتنوعة ويستقبل رواده يوميا من الساعة العاشرة صباحا.

وتستمر الهيئة في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف من خلال الأنشطة المنفذة بالتعاون مع وزارة الأوقاف في المحافظات كافة، إلى جانب استمرار برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بقرى المنيا، المقام أسبوعيا بالتعاون مع المحافظة.

كما يحفل هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الأدبية، والفنية منها ورش تعليم الرسم، ورش الحكي، كتابة القصة، تعليم أساسيات الإيقاع، عمل تصميمات بالطين الأسواني، ورش إعادة التدوير، وورش المقامة للأطفال بعدد من المستشفيات وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة الصحة.