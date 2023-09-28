الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حفل التخرج نهاية أكتوبر.. شباب "ابدأ حلمك" يؤدون تدريباتهم بالوادي الجديد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات الثقافية والفنية

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني لحفل تخرج دفعة محافظة الوادي الجديد من مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم الأنشطة التي تقدمها الهيئة برعاية د.نيفين الكيلاني وزير الثقافة، الذي يقام في الأيام العشر الأخيرة من أكتوبر المقبل ضمن أسبوع ثقافي مكثف احتفاء بالمحافظة التي تم إعلانها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، وبالتزامن مع عيدها القومي.

وأشاد المخرج أحمد طه المدير الفني لمشروع بالمستوى الفني للمتدربين، خلال زيارته لمدينتي الداخلة والخارجة في اليومين الماضيين، فى إطار الاستعدادات الأخيرة لحفل التخرج بعد أشهر من التدريبات المتواصلة، وتوجه "طه" بالشكر للمدربين بالمشروع وهم د.عمرو الأشرف مدرب السينوغرافيا، المخرج أحمد السيد مدرب التمثيل، الفنان مناضل عنتر مدرب الاستعراضات والتدريبات الحركية، المايسترو حسام حسني مدرب الموسيقى، الكاتب سعيد حجاج مدرب الدراما، الفنان ماهر الحجار مدرب الإيقاع والبانتومايم، والمخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع بوسط الصعيد الثقافي.

ويعد المشروع أحد أهم المشروعات الفنية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب أبناء المحافظات عبر ورش مجانية على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، المدير التنفيذي للمشروع الفنان د. هاني كمال،  وتنظم الفعاليات بالوادي الجديد بإشراف فرع ثقافة الوادي الجديد بإدارة ابتسام عبد المريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل.

وشهدت المرحلة الأولى للمشروع تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية، وتجري حاليا تدريبات المشروع بالعريش بالتزامن مع الوادي الجديد.

وتواصل الهيئة تقديم الفعاليات الثقافية والفنية في الكثير من المواقع التابعة لها بمحافظات مصر المختلفة.

عاصمة الثقافة المصرية شباب ابدأ حلمك الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني مشروع ابدأ حلمك أحد أهم المشروعات الفنية

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