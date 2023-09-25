الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"نحو آفاق ثقافية جديدة" .. التفاصيل الكاملة لــ ملتقي العريش الثقافي

عبد الله السلايمة
عبد الله السلايمة

بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكري الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، يعقد في الفترة من 7 ــ 9 أكتوبر القادم، ملتقى العريش الثقافي، تحت شعار  "نحو آفاق ثقافية جديدة"، أمين عام الملتقي الكاتب الروائي عبد الله السلايمة.

التفاصيل الكاملة لملتقي العريش الثقافي

وكشف عبد الله السلايمة لـ “الدستور” ملامح ملتقي العريش الثقافي"، مشيرًا إلى أن فكرة الملتقي تعود إلي العام 2007 للكاتب السكندري “سعيد رمضان”، والذي كان يقيم في مدينة الحسنة بوسط سيناء، ورأي أن سيناء بحاجة إلي نشاط ثقافي يكون مختلفا عما تقدمه المؤسسة الثقافية، وأخبرني بأنه قد ناقش مع الأديب سيد الوكيل فكرة إقامة ملتقي أدبي بمدينة "العريش".

ولفت “السلايمة”، إلي أن فكرة الملتقى تقوم علي أن تكون إدارته إدارة ذاتية دون تبعية لأية مؤسسة ثقافية أو جهة رسمية سواء على مستوى الإدارة أو الدعم المادي أو التنظيمي.

أهداف ملتقي العريش الثقافي

ويهدف ملتقى العريش الثقافي ــ وفق ما جاء في البيان التأسيسي له ــ إلي الكشف عن طبيعة جديدة للعمل الثقافي والإبداعي العربي خارج المؤسسة الرسمية، فضلا عن انشغاله بالهم الإنساني وبطبيعة الكتابات الجديدة، وبكيفية التعريف بها، ووضعها في بؤرة الضوء النقدي والإعلامي، ويتبني الملتقى فكرة التعارف الإبداعي العربي خروجا من الأطر الضيقة التي اعتادت عليها المؤسسات الرسمية. 

كما أجمع مؤسسو الملتقى علي أهمية تحرير خطابهم الإبداعي والثقافي من هيمنة التقليد والتكرار والنمطية، فضلا عن التأكيد علي معنى التجاور والتعدد بين أشكال التعبير الإبداعي والثقافي.

 المشاركون في ملتقي العريش الثقافي

ويشارك في ملتقي العريش الثقافي، والذي ينطلق في السابع من أكتوبر القادم، ويستمر لمدة ثلاثة أيام. كل من الكتاب والأدباء: دكتور إبراهيم البجلاني، القاص أحمد أبو خنيجر، أسامة الرحيمي، آمال الشاذلي، القاصة انتصار عبد المنعم، دكتور حمدي سليمان، دكتورة حنان الشرنوبي، الشاعرة الناقدة دكتورة رشا الفوال، الناقد الكاتب سيد الوكيل، الشاعر عاطف عبد العزيز، عبير عبد العزيز، الشاعر العراقي عذاب الركابي، الكاتب الروائي محمد علي إبراهيم، القاص محمد مستجاب، الشاعر مسعود شومان، الناقد القاص منير عتيبة، الكاتبة دكتورة ولاء أبو ستيت. بأمانة عامة للملتقى للكاتب الروائي عبد الله السلايمة.

ــ تفاصيل البرنامج الكامل لـ ملتقي العريش الثقافي

تتضمن فعاليات اليوم الأول لـ ملتقي العريش الثقافي، الافتتاح في الساعة 11 صباحًا بقاعة قصر ثقافة العريش. ويتضمن كلمات الترحيب ويلقيها كل من: أشرف المشرحاني مدير عام الثقافة،  أمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، عبدالله السلايمة أمين عام الملتقى، عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة،  اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  تكريم الفائزين في مسابقة جائزة سيناء للإبداع.

يليها الجلسة البحثية الأولى: 12,00- 1,00 بقاعة قصر ثقافة العريش، وتضم مداخلتين، الأولي بعنوان “حرب أكتوبر وأثرها في الثقافة المصرية”، ويقدمها  الباحث ولاء عبد الله.

 أما المداخلة الثانية، “حرب أكتوبر بين الراوي والرواية.. خمسون عامًا من عمر الوطن”، وتقدمها الباحثة أ. انتصار عبد المنعم، ويدير الجلسة الكاتب  منير عتيبة.

الجلسة الثانية: 1,00 – 2,00 وتضم: “مستقبل الأدب من الحرف الى الرقم”،  ويقدمها الكاتب سيد الوكيل.

“ الثقافة والطب والتكنولوجيا المعاصرة”، ويقدمها  الباحث: دكتور إبراهيم البجلاتي، ويدير الجلسة دكتور حمدي سليمان.

الجلسة الثالثة: 7,00 – 7,30 بقاعة قصر ثقافة الشيخ زويد. وتضم: “أدب البادية: انفصال أم اتصال” للباحث مسعد بدر، وتدير الجلسة سهام عز الدين. 

يليها أمسية شعرية وقصصية: 7,30 – 8,30 يديرها الكاتب محمد ناجي.

فعاليات اليوم الثاني لـ ملتقي العريش الثقافي

اليوم الثاني ويضم الجلسة البحثية الرابعة: 11 –12,30 وتعقد بقصر ثقافة العريش، وتضم قراءات إبداعية:

“ شعر العامية” الباحث مسعود شومان وحاتم عبد الهادي، ويدير الجلسة عبد الكريم الشعراوي.

 “قصيدة النثر” بمشاركة الشعراء:عاطف عبدالعزيز - عبير عبد العزيز - سالم شبانة، ويدير الجلسة الكاتب  حسونة فتحي.

 

الجلسة الخامسة: 12,30 – 2,00 بقاعة قصر ثقافة العريش، وتتضمن “قراءات في السرد”  الباحثون د. رشا الفوّال – د. حنان الشرنوبي - د. صلاح فاروق، وتدير الجلسة آمال الشاذلي.

 

الجلسة السادسة: 7,00 – 8,00 بقاعة قصر ثقافة العريش، وتتضمن تجارب ابداعية: منير عتيبة – أحمد أبو خنيجر - عِذاب الركابي، ويدير الجلسة عبد الله السلايمة. 

 

يليها أمسية شعرية وقصصية 8,00 – 9,00 يديرها الكاتب  سمير محسن.

 

أما اليوم الثالث والأخير لـ ملتقى العريش الثقافي، يبدأ 11 صباحًا، وتعقد فيه دائرة مستديرة بعنوان “مناقشة قضية التكنولوجيا وآثارها على الأدب”، وذلك بقاعة قصر ثقافة العريش، إدارة ومناقشة سيد الوكيل.

  

نحو آفاق ثقافية جديدة التفاصيل الكاملة لـ ملتقي العريش الثقافي الكاتب عبد الله السلايمة الذكري الحمسين لانتصارات حرب أكتوبر قصر ثقافة العريش قصر ثقافة الشيخ زويد مدينة الحسنة بوسط سيناء

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