حبس المتهمين بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بالمرج

قررت نيابة المرج، اليوم الأحد، حبس المتهمين بسرقة مبلغ مالى ولاب توب من داخل سيارة بأسلوب كسر الزجاج بمنطقة المرج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين

تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من سيارة



وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين أقروا بارتكابهم جريمة سرقة مبلغ ٧٠ ألف جنيه وجهاز لاب توب من داخل سيارة بأسلوب كسر الزجاج، كما أقروا بمراقبتهم للمجنى عليه فور خروجه من أحد البنوك بدائرة القسم.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج من موظف يفيد بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارته وجهاز لاب توب وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.