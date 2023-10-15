حبس ميكانيكى بتهمة قتل مسن لسرقة سيارته فى التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس ميكانيكي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل مسن وسرقة سيارته في منطقة التجمع الأول.

كان قد تغيب أحد الأشخاص "بالمعاش" عقب خروجه من مسكنه بالتجمع الأول بالقاهرة مستقلًا السيارة خاصته، وتبين أن المتغيب كان بصحبة ميكانيكى لإجراء بعض الإصلاحات بالسيارة خاصته.



واعترف بأنه حال اصطحابه للمتغيب لإحدى الورش قام الميكانيكي بمغافلته والتعدى عليه وخنقه وإلقائه بالطريق والتخلص من هاتفه المحمول، وقام بالعودة بالسيارة للتصرف بها بالبيع، وتم العثور على جثمان المجنى عليه.