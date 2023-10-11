الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق توك توك تحرش بفتاة استقلت معه بالخانكة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الخانكة اليوم، حبس سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بفتاة استقلت معه توك توك بمنطقة الخصوص.


وأكدت التحريات الأمنية أن المتهم دائم التحرش بالفتيات والسيدات اللاتي يستقلن معه التوك توك.

 

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وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخصوص من فتاة تتهم سائق توك توك بالتحرش بها لفظيا وجسديا داخل توك توك أثناء توصيلها بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهم وضبطه.

 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قسم شرطة الخصوص توك توك التحريات الأمنية سائق الخانكة نيابة الخانكة

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