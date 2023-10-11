الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرش بها فطعنته.. حبس سيدة اعتدت على شقيق زوجها في حلوان

صورة ارشيفية لطعن
صورة ارشيفية لطعن بسكين

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس سيدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بطعن شقيق زوجها بسكين مطبخ في منطقة المثلث، وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة تعدت على المجني عليه بعد محاولته التحرش بها والتعدي عليها جنسيًا.

تلقى قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا يفيد محاولة ذبح سيدة شقيق زوجها المتوفى، فانتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة بمنطقة المثلث.

تم ضبط المتهمة ونقل المجني عليه لمستشفى قصر العيني، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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