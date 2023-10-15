الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أكد طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية؛ لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة لتذليل العقبات وإنهاء المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

جاء ذلك خلال الجولة المسائية التي قام بها المحافظ لمتابعة الأعمال بمشروع تطوير أرض المجزر القديم بالعجيزي وتحويله إلى حملة ميكانيكية والذي شارف على الانتهاء.
وتابع المحافظ خلال الجولة أعمال التشطيبات النهائية بالمشروع المقرر الانتهاء منه خلال أيام.

وتضمنت أعمال التطوير (صب الأعمدة الخرسانية للمظلات، صب أرضيات المظلات، تشطيب أرضيات المخازن، تشطيب الباكيات، الحمامات، الالمونتال)، وجاري الانتهاء من مد خطوط الكابلات الكهربائية، وأعمال الدهانات والمحارة.

محافظ الغربية يتفقد تطوير أرض المجزر القديم وتحويلة إلى حملة ميكانيكية في جولته المسائية وأشار محافظ الغربية إلى أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية محافظ الغربية إنهاء المشروعات في موعدها المحدد الأعمال بمشروع تطوير أرض المجزر القديم مد خطوط الكابلات الكهربائية أعمال الدهانات والمحارة

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