الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لإنقاذ أهالى غزة.. تامر حسنى يحث جمهوره على التبرع للهلال الأحمر

تامر حسني
تامر حسني

حث النجم تامر حسني جمهوره على دعم الأشقاء الفلسطينيين في الحصار الغاشم الذي يتعرضون له من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ودعا جمهوره للتبرع لصالح الهلال الأحمر المصري من أجل مساندة الفلسطينيين المقيمين داخل قطاع غزة.

 

ونشر «تامر» عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام" صورة تعبر عن الدمار الذي يحدث في فلسطين مكتوب عليها أغيثوا غزة وعلق على الصورة قائلًا: “تبرعوا للهلال الأحمر المصري لمساندة إخوتنا وأطفالنا وأهالينا أبرياء غزة.. المرة دي أكتر من أي مرة أرجوكم أرجوكم اللي يقدر يتبرع بأي شيء وبأي رقم و لو بسيط ياريت ميتأخرش”.

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

 

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تواصلت رسائل الدعم من النجوم والنجمات للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين. 
 

تامر حسنى يقود حملة تبرع لدعم الشعبين الليبي والمغربي

كان تامر دعا جمهوره منذ فترة قريبة إلى المشاركة في مبادرة التبرع بالدم إلى أهالي دولتي المغرب وليبيا وأفصح عن ذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك وقال: "مساء الخير عليكم، شبابنا وكل أهالينا في مصر طبعًا كلنا شوفنا إللي حصل في المغرب وليبيا وأكيد كلنا في أشد حالات الحزن ونفسنا نعمل حاجة كلامي للّي قادر.. وإللي مش قادر جزاه الله كل خير لو كثف الدعاء لأهالينا وإخوتنا" .

النجم تامر حسني تامر حسني الفلسطينين الإحتلال الإسرائيلي الهلال الأحمر المصري قطاع غزة

مواد متعلقة

إلهام شاهين تحيي ذكرى النجم الراحل محمود ياسين: "نتذكره بكل الخير"

محمد نور من داخل الحرم المكي: يارب أنصر أهل فلسطين (فيديو)

"يونيسف" تنشر فيديو لـ منى زكى تدعم فيه أطفال غزة

هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا بمهرجان "الفن الجميل" بأبو ظبي.. 4 نوفمبر

24 مليون إجمالي مشاهدات أغنيات ألبوم أصالة الجديد "لحقت نفسي" (فيديو)

داليا البحيري تدعو جمهورها للتبرع لصالح أهل غزة (فيديو)

قبل طرحه بالسينمات.. التفاصيل الكاملة لفيلم "الخميس اللي جاي"

حمزة نمرة يحث جمهوره للتبرع لصالح الفلسطينيين (فيديو)

الأكثر قراءة

استئناف تشغيل المياه فى مناطق بجنوب غزة

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك

الرئيس السيسى لوزير الخارجية الأمريكى: لماذا قُتل السادات ورابين؟ (فيديو)

الرئيس السيسى: رد الفعل الإسرائيلى يتجاوز الحق فى الدفاع عن النفس ويرقى لمستوى العقاب الجماعى

تنفيذًا لمطالب القاهرة.. اتفاق مصرى أمريكى إسرائيلى على إدخال المساعدات لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا

"طوفان الأقصى".. الجهاد الإسلامى تقصف تحشدات للاحتلال بالصواريخ