لإنقاذ أهالى غزة.. تامر حسنى يحث جمهوره على التبرع للهلال الأحمر

حث النجم تامر حسني جمهوره على دعم الأشقاء الفلسطينيين في الحصار الغاشم الذي يتعرضون له من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ودعا جمهوره للتبرع لصالح الهلال الأحمر المصري من أجل مساندة الفلسطينيين المقيمين داخل قطاع غزة.

ونشر «تامر» عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام" صورة تعبر عن الدمار الذي يحدث في فلسطين مكتوب عليها أغيثوا غزة وعلق على الصورة قائلًا: “تبرعوا للهلال الأحمر المصري لمساندة إخوتنا وأطفالنا وأهالينا أبرياء غزة.. المرة دي أكتر من أي مرة أرجوكم أرجوكم اللي يقدر يتبرع بأي شيء وبأي رقم و لو بسيط ياريت ميتأخرش”.

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تواصلت رسائل الدعم من النجوم والنجمات للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين.



تامر حسنى يقود حملة تبرع لدعم الشعبين الليبي والمغربي

كان تامر دعا جمهوره منذ فترة قريبة إلى المشاركة في مبادرة التبرع بالدم إلى أهالي دولتي المغرب وليبيا وأفصح عن ذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك وقال: "مساء الخير عليكم، شبابنا وكل أهالينا في مصر طبعًا كلنا شوفنا إللي حصل في المغرب وليبيا وأكيد كلنا في أشد حالات الحزن ونفسنا نعمل حاجة كلامي للّي قادر.. وإللي مش قادر جزاه الله كل خير لو كثف الدعاء لأهالينا وإخوتنا" .