التحقيق فى مقتل عامل على يد زميله بسبب خلافات بينهما بالزيتون

تجري النيابة العامة بالقاهرة، تحقيقا موسعا في واقعة مقتل عامل على يد زميله بمنطقة الزيتون، حيث أصدرت عدة قرارات منها سرعة التحريات حول الواقعة وتحريز جميع الكاميرات المحيطة بموقع الحادث وكذلك ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة الأولية أن هناك خلافات كانت بين المتهم والمجني عليه، حيث توجه المتهم إلي محل إقامة القتيل ونشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها باستلال سكين وطعنه فى صدره وأرداه قتيلا ثم لاذا بالفرار وعقب ذلك تم ضبطه.

بداية الواقعة عندما تبلغ لشرطة النجدة من أهالي منطقة الزيتون يفيد بوجود قتيل بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة عامل مصاب بطعنة سكين فى صدره، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميله فى العمل بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن المتهم توجه لمحل إقامة القتيل ونشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها باستلال سكين وطعنه فى صدره وارداه قتيلا ثم لاذا بالفرار، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على الجانى وأرشد عن السلاح المستخدم فى الجريمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.