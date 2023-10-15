الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ماجد عزت: مصر قضت على الإرهاب ووفرت حياة كريمة خلال عشر سنوات

الإرهاب
الإرهاب

مصر استطاعت القضاء على الإرهاب والعشوائيات وتوفير حياة كريمة خلال عشر سنوات، بهذه الكلمات لخص الباحث دكتور ماجد عزت، رؤيته للإنجازات التي تحققت في مصر خلال العقد المنصرم.

الرئيس السيسي جعل اقتلاع الإرهاب على رأس أولوياته

وقال “عزت” في تصريحات خاصة لـ“الدستور”: "الحقيقة التاريخية منذ أن تولى الرئيس السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية في يونيو 2014م جعل على رأس أولوياته اقتلاع الإرهاب والتطرف من جذوره عن طريق وضع خطة بالتنسيق بين الجيش والشرطة وأجهزة الدولة المختلفة، للقضاء على الإرهاب، وإعادة السيادة الفعلية على مفاصل مؤسسات الدولة كخطوة لـ"تصحيح" الأوضاع في البلاد للتخلص من تسلط جماعة الإخوان المسلمين لإعادة النهوض بالمشاريع التنموية المستدامة لأنه أدرك أن مفتاح بناء الجمهورية الجديدة يتلخص في القضاء على الإرهاب وعودة الأمن والأمان لمصر".

ولفت “عزت” إلى أن: "بتولية الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر عن طريق إطلاق المشاريع القومية العملاقة نذكر على سبيل المثال إنجازات الدولة المصرية لـ28 محطة طاقة كهربائية، والمنطقة الاقتصادية وقناة السويس الجديدة، والطرق والأنفاق والكباري، وإنشاء المدن المدنية والصناعية والمطارات الجديدة، والمدارس والجامعات وتشييد المتاحف والمزارات السياحية، وحماية أمن مصر المائي، واستصلاح الأراضي وزراعتها، ومبادرة 100 مليون صحة، واحتفلت مصر بالأمس القريب بخلوها من فيروس سي، واستعادت مصر دورها الرائد في المنطقة على الساحتين الإقليمية والدولية بإحياء العلاقات مع بعض الدول وهذا ذكاء من السلطة السيادية، ونجحت رؤية سيادة الرئيس في دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي عالمي.

عشر سنوات حياة كريمة

وأردف صاحب مؤلفات: "الأرمن علي ضفاف النيل، مدينة حلوان عبر التاريخ، أقباط القدس ومشكلة دير السلطان وغيرها من المؤلفات التاريخية: ومهما يكن من إختلاف بين الكتاب والصحفيين ورجال الفكر والثقافة فيما بينهم عند الحديث عن موضوع حصر إنجازات الرئيس السيسي خلال عشر سنوات، فإن هناك شبه إجماع في صفوف المتخصصين من رجال الصحافة والكتاب والمؤرخين على نجاح حكومة الرئيس في محاربة الفقر بتخصيص نحو 85.5 مليار للتضامن الاجتماعي لتوسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية.

وأيضًا بجانب مبادرة "حياة كريمة" التي نجحت في رفع مستوى المواطنين وهذا مؤشر حقيقي على حقوق الإنسان في مصر. وكذلك تطوير العشوائيات وإصلاح الأحوال المعيشية للملايين من سكانها وتحويلها إلى مدن إنسانية ومتحضرة. فتم تنفيذ ما يزيد عن 242 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق العشوائية الخطرة، والتى كاد سكان هذه المناطق أن يموتوا كل يوم نتيجة لخطوة تلك المناطق ونذكر على سبيل المثال وليس الحصر تطوير مشروع مثلث ماسبيرو، وحي الأسمرات، وبشاير الخير بغيط العنب، وقرية الصيادين بمنطقة الجربى، ومناطق عشش قلعة الكبش، وبطن البقرة، وعزبة العرب بمنشية ناصر، وأيضًا عين الصيرة، والمدابغ، وعشش النهضة، ومجرى العيون، والسوق الحضارى برأس البر، ومنطقة الرويسات بشرم الشيخ، وتل العقارب، وعشش محفوظ بمحافظة المنيا.

وشدد “عزت” على: “أن مصر لم تشهد من قبل إنجازات تتم على أرض الواقع كما تشهد في يومنا هذا في شتى المجالات، حيث يجرى العمل بشكل دؤوب وجاد وحقيقي، واستكمالًا للجهود الدؤوبة التي تقوم بها الدولة المصرية طيلة العشر سنوات الماضية، حيث نظمت مصر قمة الأمم المتحدة للمناخ، بالإضافة إلى إقامة العديد من الاحتفالات والافتتاحات المهمة في مجال الآثار”.

وأضاف: “نأمل في استمرار القيادة السيادية لاستكمال المشروعات التنموية المستدامة، ونحلم بالنظر إلى التعليم وتحويل الجامعات المصرية إلى مؤسسات علمية منتجة، وتجديد الخطاب الديني، والاهتمام بالثقافة، وإحياء الطبقة المتوسطة التي اختفت من المجتمع بتحسين أوضاعها، وإعادة هيكلة الجهاز المحلي بالمحافظات “المحليات”، وضبط السوق المصرية بتشديد الرقابة لحماية المواطنين من جشع كبار التجار، وهنا ندعو الشعب المصري العريق بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل من أجل مصرنا الجديدة”.

حياة كريمه الباحث ماجد عزت إسرائيل مصر قضت علي الإرهاب ووفرت حياة كريمة خريطة تنمية عملاقة لمصر عشر سنوات حياة كريمة

مواد متعلقة

أحمد عبده: تجربة الرئيس السيسى تميزت بالإنجاز فى جميع النواحى

الأكثر قراءة

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

الهلال الأحمر: محمد صلاح تبرع بمبلغ تضامنى لصالح الشعب الفلسطينى

لماذا أثار الطفل الفلسطينى "ياسر أبو مرسة" جدلًا بنظراته لوالدته؟

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

بعد زيارته إلى مصر.. وزير الخارجية الأمريكى: معبر رفح "سيُفتح"

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا