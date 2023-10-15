الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبرزها "حياة كريمة".. تعرف على جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تولي الدولة أهمية كبرى للفئات الأولى بالرعاية، وتستمر في توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتشملهم، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وإطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا ودعمهم ماديًا وتمكينهم اقتصاديًا وضمان حقوقهم الإنسانية.

 

أستاذ اقتصاد يكشف جهود الدولة لدعم مخصصات الحماية الاجتماعية (فيديو)


ويرصد التقرير التالي أبرز مجهودات الدولة بشأن الدعم الاجتماعي:

 

حياة كريمة
وتستهدف المبادرة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات الريفية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستفيدة، وتوفير فرص العمل لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستثمار في تنمية الانسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

وتشمل المبادرة 4584 قرية في 20 محافظة لعدد 58 مليون مستفيد، وتستهدف المبادرة بالدرجة الأولى المرأة المعيلة، والنساء المعيلات والمطلقات، وذوي الهمم والمتطوعين والشباب والأيتام والأطفال وكبار السن.

وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة، القرى ذات نسب الفقر من 7٠ % فيما أكثر: القرى الأكثر احتياجا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة، والمرحلة الثانية، القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى ٧٠ %: القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، والمرحلة الثالثة القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%: تحديات أقل لتجاوز الفقر.


تكافل وكرامة

هو برنامج الدعم النقدي الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، ويشمل الأسرة والأطفال، والمرأة المعيلة، وذوي الإعاقة والمسنين والشباب، وتشمل المبادرة 100 ألف أسرة بتكلفة 250 ألف جنيه.


الأطفال

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إطلاقه لتطبيق إلكتروني "نبتة مصر"، والذي يتضمن خدمات متعددة تسهيلًا على المواطنين في التواصل والإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر، كما أطلق المجلس القومى للطفولة والأمومة فعاليات الحملة التوعوية "لسة نــُوَّارة" تحت شعار "حقها تعيش طفولتها وسنها"؛ لمناهضة زواج الأطفال، ومبادرة دوّي: تقوم المبادرة على فكرة تكوين دوائر مصغرة من الفتيات من سن ١٠ إلى ١٨ عامًا يتم فيها تشجيعهن على التحاور وإبداء آرائهن في كل الأمور التي تخصهن والمجتمع المحيط بهن وتطوير قدراتهن، وتعمل المبادرة على العديد من الأهداف.

للفئات الأولى بالرعاية برامج الحماية الاجتماعية رأس المال البشري الدعم الاجتماعي التنمية الشاملة والمستدامة

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