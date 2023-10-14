السبت 14 أكتوبر 2023
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أستاذ اقتصاد يكشف جهود الدولة لدعم مخصصات الحماية الاجتماعية (فيديو)

فرج عبدالله أستاذ
فرج عبدالله أستاذ الاقتصاد

كشف فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، عن جهود الدولة لدعم مخصصات الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن ما نشهده من دعم يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وأيضًا حرص القيادة السياسية على تخفيف الضغوط؛ نظرًا للظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها العالم.

وأضاف عبدالله، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن العالم يشهد تغيرًا حادًا في الأوقات الحالية، لافتًا إلى أن الدولة تقدم جهودًا كبيرة تحت مظلة الحماية الاجتماعية، والذي يأخذ في اعتباره بُعد التنمية وبُعد الحماية وبُعد الرعاية.

الدولة ضاعفت ميزانية الحماية الاجتماعية

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن الدولة ضاعفت ميزانية الحماية الاجتماعية لما يقرب من 50% نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وهذا الرقم يتحرك لدعم السلع التموينية، ورفع كفاءة المرافق التي تدعم الأهالي في الريف والصعيد، وحصول الفئات الأولى بالرعاية على مستحقاتهم من الرعاية الاجتماعية.

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