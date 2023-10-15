الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صدام متوقع بين الأهلي والزمالك في ربع نهائي بطولة كأس مصر لكرة اليد

فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة اليد

أسفرت قرعة بطولة كأس مصر للرجال لكرة اليد عن تأهل 9 فرق لدور الـ16 دون اللعب في دور الـ32 وهى الأهلي والزمالك والبنك الأهلى وسموحة وهليوبوليس وأصحاب الجياد ودلفى والطيران وسبورتنج.

وتقام مباريات دور الـ32 يوم 27 أكتوبر الجاري حيث يلتقي الزهور مع الأوليمبي وطلائع الجيش مع الترسانة وممثل قنا مع كفر الشيخ والجزيرة مع الشيخ زايد وأكاديمية تايجرز مع القناة والشمس مع العبور.

وتقام مباريات دور الـ16 في الأول من ديسمبر المقبل حيث يلتقي الأهلي مع البنك الأهلي والزمالك مع الفائز من الجزيرة والشيخ زايد والفائز من الزهور والأوليمبي مع الفائز من طلائع الجيش مع الترسانة.

ويلتقي اتحاد الشرطة مع الفائز من ممثل قنا مع كفر الشيخ وسموحة مع الفائز من أكاديمية تايجرز والقناة وهليوبوليس مع الفائز من الشمس والعبور وأصحاب الجياد مع دلفي والطيران مع سبورتنج.

وتقام مباريات دور الثمانية يوم 8 مارس المقبل وقد تشهد صداما بين الأهلي والزمالك في حالة فوزهما على البنك الأهلي والفائز من الجزيرة والشيخ زايد.

وتحدد يوم 27 أبريل الجاري لإقامة مباراتي الدور نصف النهائي ويوم 28 أبريل المقبل للمباراة النهائية.

من ناحية أخرى أسفرت قرعة بطولة كأس مصر لكرة اليد للسيدات عن تأهل الأهلي والزمالك وسبورتنج والطيران للدور ربع النهائي.

وتحدد يوم 15 نوفمبر المقبل لإقامة مباريات دور ال16 حيث يلتقي هليوبوليس مع سموحة والزهور مع الجزيرة و6 أكتوبر مع ممثل قنا وأصحاب الجياد مع الشمس.

وستقام مباريات الدور ربع النهائي يوم 27 ديسمبر المقبل الأهلي مع الفائز من هليوبوليس وسموحة وسبورتنج مع الفائز من الزهور والجزيرة والطيران مع الفائز من 6 أكتوبر وممثل قنا والزمالك مع الفائز من أصحاب الجياد مع الشمس.

وستقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 26 أبريل المقبل والمباراة النهائية يوم 27 أبريل المقبل.

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