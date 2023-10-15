السكرتير المساعد يشارك في ندوة للتعريف بسوق وشهادات الكربون بقنا

شارك محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، في الندوة التى نظمتها جمعية "عين البيئة" بديوان عام المحافظة تحت عنوان "المبادرة العربية للتعريف بسوق وشهادات الكربون" للحد من التغيرات المناخية، بالتعاون مع وحدة سكان محافظة قنا، وذلك في ضوء إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق "أول سوق إفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون" وذلك على هامش فاعليات قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، وتزامنا مع إصدار القرار رقم 4664 لسنة 2022 الخاص بإنشاء سوق طوعي لتداول "شهادات خفض الانبعاثات الكربونية" بالبورصة المصرية.

وشارك في الندوة عدد كبير من ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى، والمستثمرين، وممثلى الجهات المعنية.

ومن جانبه أكد السكرتير العام المساعد، أن تغيّر المناخ يُعد أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام مصر والعالم، بسبب التهديدات التي تفرضها تلك التغيرات على مستوى العالم أجمع، فقد شهدنا خلال السنوات الماضية كيف تسببت التغيرات المناخية فى نقص معدل هطول الأمطار، الأمر الذي أدى بالتبعية إلى إرتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية وأدت إلى جفاف بعض الأنهار، بالإضافة إلى تأثيرها على ذوبان الجليد فى المناطق القطبية ومن ثم ارتفاع منسوب المياه فى البحار والمحيطات، مضيفا أن التغيرات المناخية كان لها تأثيرها السلبى علي مصر ايضا، حيث شهدت مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية موجة شديدة الحرارة وصلت فيها درجات الحرارة إلى معدلات قياسية، كان لها تأثير سلبى على المواطنين ومؤسسات الدولة والاقتصاد والزراعة، مشيرا إلى أن هذه المخاطر دفعت مصر والعالم إلى تبنى سياسات وأفكار جديدة للحفاظ على البيئة ومواجهة تغيّر المناخ.

وقدمت المهندسة زهراء الديرى منسق عام جمعية عين البيئة، شرحا توضيحا حول المبادرة واهدافها، والفئات المستهدفة، لافتةً إلى أن هذه المبادرة قائمة على فكرة الاستعداد ورفع الوعي فيما يخص الحصول علي شهادات الكربون التي ستعتبر كأوراق مالية قابلة للتداول بالبورصة، وذلك لجميع المؤسسات والمصانع وغيرها من الكيانات، مؤكدةً على ضرورة توعية جميع فئات المجتمع للتعريف بشهادات الكربون وآلية الاستثمار فيها للحد من انبعاثات الكربون، مما يساهم في تحقيق المزيد من الالتزام نحو العمل المناخي، بالإضافة لتوحيد الجهود لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية لإحداث تغيير على المستوى الوطني للتكيف مع تحديات هذه القضية باستغلال كافة الفرص المتاحة.

وشهدت الندوة فتح باب المناقشات والاستفسارات من الحضور حول شهادات الكربون، وتم الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات.