الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز": القوافل تحاط بمئات المتطوعين لتجهيز كراتين الدعم للأشقاء بفلسطين

قوافل مساعدات
قوافل مساعدات

رصد عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز" من العريش، لقطات من تجهيزات المساعدات للأشقاء في قطاع غزة، حيث تصطف العشرات من سيارات التحالف الوطني بالشارع الرئيسي أمام شارع المحافظة، التي تحمل كل سبل الدعم والمعونة الإنسانية والطبية، حيث تفقد محافظ شمال سيناء هذا الاصطفاف.

وأضاف مراسل فضائية "إكسترا نيوز" أن هناك المئات من السيارات المحملة بكل الدعم ولها علاقة بالجانب الطبي، خاصة بعدما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن انهيار الوضع الصحي تماما في غزة جراء التصعيد الحادث بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وأوضح مراسل الفضائية أنه من المقرر أن تمر هذه القوافل والمساعدات إلى فلسطين من خلال معبر كرم أبوسالم، على عكس ما حدث في 2021 حينما تم إرسال المساعدات عن طريق معبر رفح، وستبقى هذه السيارات مصطفة في الشارع حتى يؤذن لها بالسماح بالدخول.

وصول قوافل مساعدات التحالف الوطنى وحياة كريمة إلى العريش

وأشار مراسل الفضائية إلى أن القوافل تحاط بمئات المتطوعين من الشباب المصري، ويحملون كراتين الدعم لإعدادها وتجهيزها بالسيارات التي ستحملها إلى الأشقاء في فلسطين.

عوض الغنام العريش قطاع غزة محافظ شمال سيناء المئات لفلسطينية لشباب المصري فلسطين

الأكثر قراءة

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

غادروا ولا تعودوا.. جيش الاحتلال: سنوجه ضربات منسفة من الجو والبحر والبر على غزة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

عطلات شهر نوفمبر 2023 والاجازات الرسمية في العام الجديد

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار "غير متوقع" قبل انطلاق المران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟