"إكسترا نيوز": القوافل تحاط بمئات المتطوعين لتجهيز كراتين الدعم للأشقاء بفلسطين

رصد عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز" من العريش، لقطات من تجهيزات المساعدات للأشقاء في قطاع غزة، حيث تصطف العشرات من سيارات التحالف الوطني بالشارع الرئيسي أمام شارع المحافظة، التي تحمل كل سبل الدعم والمعونة الإنسانية والطبية، حيث تفقد محافظ شمال سيناء هذا الاصطفاف.

وأضاف مراسل فضائية "إكسترا نيوز" أن هناك المئات من السيارات المحملة بكل الدعم ولها علاقة بالجانب الطبي، خاصة بعدما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن انهيار الوضع الصحي تماما في غزة جراء التصعيد الحادث بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وأوضح مراسل الفضائية أنه من المقرر أن تمر هذه القوافل والمساعدات إلى فلسطين من خلال معبر كرم أبوسالم، على عكس ما حدث في 2021 حينما تم إرسال المساعدات عن طريق معبر رفح، وستبقى هذه السيارات مصطفة في الشارع حتى يؤذن لها بالسماح بالدخول.

وصول قوافل مساعدات التحالف الوطنى وحياة كريمة إلى العريش

وأشار مراسل الفضائية إلى أن القوافل تحاط بمئات المتطوعين من الشباب المصري، ويحملون كراتين الدعم لإعدادها وتجهيزها بالسيارات التي ستحملها إلى الأشقاء في فلسطين.