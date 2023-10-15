الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لقطات بأحد أحياء غزة تُظهر حجم الدمار الذى أحدثته غارات الاحتلال (فيديو)

غارات الاحتلال
غارات الاحتلال

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات صورتها طائرة بدون طيار في أحد أحياء غزة تظهر حجم الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

وأظهرت المشاهد المصورة المدينة التي أصبحت بلا كهرباء أو مياه والأوضاع الإنسانية الصعبة في المدينة.

 

كما أظهرت المقاطع المصورة، أن صواريخ الاحتلال تستهدف الأبنية والأحياء السكنية منذ أسبوع في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

مشاهد مروعة للدمار في غزة 

ودمر القصف الإسرائيلي أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة كانت تحتوي على ما يزيد على 5544 وحدة سكنية، فيما أصيبت نحو 3750 وحدة أخرى بأضرار جسيمة تجعلها غير قابلة للسكن، بالإضافة إلى تدمير البنوك والأبراج التجارية، وفق الأمم المتحدة.

ويظهر في المقاطع المصورة أن قصف الاحتلال الانتقامي استهدف أيضا المساجد ودور العبادة.

طائرة أحياء حجم الدمار غزة العدوان الإسرائيلى قطاع غزة

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