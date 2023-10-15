الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الفلسطينية: العدوان الإسرائيلى أدخل شعبنا فى قطاع غزة بكارثة إنسانية

غزة
غزة

أدانت  وزارة الخارجية الفلسطينية عدوان الاحتلال المدمر على شعبنا في قطاع غزة، والذي شمل جميع مناحي حياة المواطنين بالقصف والتدمير، والقتل والتهجير، وتدمير البنى التحتية والمؤسساتية على اختلاف أنواعها وفي مقدمتها المستشفيات.

العدوان الإسرائيلى 

وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد، أن هذا العدوان الإسرائيلي أدخل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بكارثة إنسانية حقيقية غير مسبوقة طالت الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية، بمن في ذلك حرمان المواطنين من احتياجاتهم الأساسية، كما نصت على ذلك اتفاقيات جنيف، والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى الدعم الذي تقدمه سلطات الاحتلال للمستعمرين لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم والعربدات الاستفزازية على المواطنين الفلسطينيين، بما يؤدي إلى حرمانهم من التنقل بين المدن والمحافظات لقضاء أبسط احتياجاتهم الإنسانية، وفي مقدمتها حاجتهم للأمن والعمل والتعليم وحرية الحركة للوصول إلى مصادر رزقهم وزيتونهم ومستشفياتهم ومراكزهم الصحية.

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سلطات الاحتلال

وقالت الخارجية في بيانها: تواصل سلطات الاحتلال إجراءاتها وممارساتها بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واختطافها بالكامل، عبر فرض طوق عسكري خانق عليها، وتقطيع أوصالها وتكثيف الحواجز العسكرية والإغلاقات سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو المكعبات الاسمنتية، بما يكرس نظام الفصل العنصري (الابرتهايد)، وشل حركة المواطنين العزل بأوامر عسكرية بوقف حياتهم بالكامل وتجميدها.

وقف عدوان الاحتلال

وطالبت بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال المدمرة على شعبنا في قطاع غزة وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية الإنسانية للمواطنين، ووقف التداعيات المتسارعة لهذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، وإجبار دولة الاحتلال على وقف جميع إجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي تجحف بقضايا الحل النهائي التفاوضية.

وأكدت الخارجية أن شعبنا ضحية لاستمرار الاحتلال، وضحية ازدواجية المعايير الدولية، وضحية مستمرة للفشل الدولي بتحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين. 

هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين

ونددت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بحملة الاعتقالات التي شنتها القوات الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم، وطالت مئات الفلسطينيين.

وقالت الهيئة في بيانها اليوم الأحد، إن حملة الاعتقالات التي شنتها سلطات الاحتلال، طالت ما يقارب 60 مواطنا جرى اعتقالهم خلال عملية اقتحام للمدن والقرى والمخيمات.

وأوضحت الهيئة أن حالات الاعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الجاري تجاوزت 500 معتقل، بالإضافة إلى عشرات الاعتقالات من المحافظات الجنوبية، حيث لا يوجد أرقام حقيقية لمعرفة حصيلة الاعتقالات نتيجة التعتيم الإسرائيلي، وعدم إعطاء طاقم المحامين معلومات حولهم كذلك منعهم من زيارتهم.

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