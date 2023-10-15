68.1 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال يوليو2023

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يوليو 2023، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 68.1 مليار جنيه موزعة على النحو التالي:

32.43مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

16.7مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).

6.02 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

5.8 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

3.8 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

2.8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

513.4 مليون جنيه قيمة التمويل العقاري.

46.2 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى يوليو2023

2.3 تريليون جنيه قيمة الإشهاراتعلىالأصولالمنقولة – بسجل الضمانات المنقولة يوليو 2023

5.9 مليار جنيه إجمالي قيمة أقساط التأمين المحصلة يوليو 2023

2.1 مليار جنيه إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين يوليو 2023

2.1 مليار جنيه قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة: يوليو 2023

كما أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يوليو لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 5.8 مليار جنيه

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.1 مليار جنيه في شهر يوليو لعام 2023

كما بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2 مليار جنيه في شهر يوليو لعام 2023،يث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1.1 مليار جنيه.

يذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.