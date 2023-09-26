200 مليار جنيه تمويلات للأنشطة التابعة لـ"الرقابة المالية" فى الربع الثانى من 2023

كشف تقرير حديث صادرعن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق إجمالي التمويل الممنوح لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي نحو 200 مليار جنيه خلال الفترة من (أبريل- يونيو) 2023، وذلك من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

ووزع التقرير التمويلات على القطاعات المختلفة، حيث سجلت قيمة إصدارات الأسهم 97 مليار جنيه، وأرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر 45.4 مليار جنيه، و23.5 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي و11.4 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة و10.4 مليار جنيه قيمة إصدارات "سندات التوريق، سندات الشركات و10.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي و2 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري و3 تريليونات جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة- بسجل الضمانات المنقولة الربع الثاني لعام 2023، بالإضافة إلى 14 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الربع الثاني لعام 2023 و17.6 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة الربع الثاني لعام 2023 و8.2 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين الربع الثاني لعام 2023 ، و5.9 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة الربع الثاني لعام 2023.

من أبريل إلى يونيو

كما أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (أبريل-يونيو) لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 17.5 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 8.9 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023.

وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 8.2 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 5.1 مليار جنيه.

ويقصد بتأمينات الممتلكات والمسئوليات، التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.