وكيل "تعليم بورسعيد" تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس

تفقدت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم صباح اليوم، مدرستي "مصطفى كامل الابتدائية" و"بورسعيد الثانوية الفندقية" في إطار جولاتها التفقدية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة، رافقها خلالها محمود بدوي، مدير عام التعليم العام، والعجمي فرح مدير إدارة جنوب التعليمية.

وتفقدت وكيل أول الوزارة خلال جولتها الفصول الدراسية بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية للوقوف على مدى تفعيل وسائل الإيضاح المتطورة وتفاعل الطلاب معها، كما قامت بتفقد قاعات المعامل والمكتبة مشيدة بجاهزيتها لاستقبال الطلاب.

وفي سياق متصل، شهدت فعاليات حصة التربية الرياضية بمدرسة بورسعيد الثانوية الفندقية مؤكدة على أن تعزيز اللياقة البدنية بين صفوف الطلاب يؤثر إيجابا على شخصية الطالب وتقديره لذاته وثقته بنفسه.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث