"طمعت في السيارة".. اعترافات ميكانيكي قتل مسناً بالقاهرة

أمرت النيابة بحبس ميكانيكي قتل مسناً في القاهرة لسرقة سيارته 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث اعترف الجاني بارتكاب الجريمة بعد استدراج المجني عليه لمكان ناء.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم اعترف باصطحابه للمتغيب لإحدى الورش في عين شمس حيث قام بمغافلته والتعدي عليه وخنقه وإلقائه بالطريق بدائرة قسم شرطة الخانكة فى القليوبية والتخلص من هاتفه المحمول، وقام بالعودة بالسيارة للمرج للتصرف فيها بالبيع.. وتم العثور على جثمان المجني عليه وكذا ضبط السيارة والهاتف المحمول الخاصين بالمجني عليه.