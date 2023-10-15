قريبا.. منشورات الجمل تصدر الترجمة العربية من "القراءات الخطرة"

تصدر قريبا عن منشورات الجمل، الترجمة العربية من كتاب "القراءات الخطرة: القوة المؤثرة للأدب في الأزمنة المضطربة" للكاتبة الإيرانية آذر نفيسي، وترجمة متعب فهد الشمري، والغلاف من تصميم الفنانة سكينة صلون.

نبذة عن آذر نفيسي

و آذر نفيسي، هي كاتبة إيرانية ولدت في 20 ديسمبر 1955)؛ أستاذة في جامعة جونز هوبكنز، حازت على زمالة من جامعة أوكسفورد عملت في إيران كأستاذة للأدب الإنجليزي في جامعة طهران، والجامعة الإسلامية المفتوحة، وجامعة العلامة الطباطبائي.

فصلت من جامعة طهران بسبب رفضها ارتداء الحجاب، وغادرت إيران إلى الولايات المتحدة عام 1997، كتبت الكثير من المقالات في الصحف مثل نيويورك تايمز واشنطن بوست وول ستريت جورنال ونيويورك ريببلك، وظهرت في الكثير من المقابلات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وتعيش "نفيسي" حاليًا في واشنطن دي سي مع زوجها وولديها.

وعلى غلاف الكتاب نقرأ:

تقدم لنا الكاتبة الإيرانية العالمية آذر نفيسي في كتابها الجديد "القراءات الخطرة" دلائل على قوة الأدب وتأثيره في الأوقات العصيبة والمضطربة.

ومن خلال سلسلة رسائل افتراضية مع والدها المتوفي منذ أكثر من عشرة أعوام، كتبتها "نفيسي" في الفترة من نوفمبر 2019 إلى يونيو 2020، تسافر بنا مؤلفة الكتاب الشهير أن تقرأ لوليتا في طهران في رحلة بديعة تبين فيها قوة الأدب وقراءته في أوقات الأزمات، حيث يتبين شغفها الكبير بالقراءة فهي تراها أداة، لا سلاحا - في أوقات كتلك.

يناقش الكتاب ماهية دور الأدب في عصر تشن فيه بعض الأحزاب السياسية والأنظمة الشمولية حربا متواصلة على الكتاب والكتاب، والصلة بين الصراع السياسي في حياتنا اليومية والطريقة التي نلتقي بها بأعدائنا على صفحة من الخيال، وكيف يمكن للأدب، من خلال التبادل الحر، أن يؤثر على السياسة.