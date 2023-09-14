منها مراسلات فالتر بينيامين.. "منشورات الجمل" تطرح ترجمات عربية جديدة

تستعد منشورات الجمل لطرح ترجماتها الجديدة في نسخها العربية، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ــ مراسلات فالتر بنيامين وجيرشوم شوليم

يضم الكتاب المراسلات ما بين الفترة 1932 ــ 1940، بترجمة للعربية أنجزها الدكتور عبد القادر مرزا،. والذي يشير في مقدمته لترجمة المراسلات إلي أنه في أبريل من العام 1927، التقي شوليم وبنيامين للمرة الأولي بعد افتراقهما قبل أربع سنوات، التقيا في باريس هذه المرة.

وعن تصورات شوليم عن علاقتهما المتغيرة في تلك المرحلة يذكر الكتاب، "عندما تركت بنيامين في عام 1923، أخذت معي صورة رجل مدفوع بدافع مباشر لتشكيل عالم فكري حاص به. رجل يتبع عبقريته بثبات ويعرف أين يتجه أيا كانت التعقيدات الخارجية في حياته. كنت متجها إال عالم مايزال فيه كل شئ يبدو غامضا ومربكا، وكنت أبحث، في خضم صراع داخلي حاد، عن وضع ثابت حيث جهودي لفهم اليهودية تتلاءم بشكل أكثر وضوحا في كل متكامل. حينما رأينا بعضنا بعضا من جديد التقيت بشخص وقع في قبضة هياج حاد، وتحطمت نظرته المتناغمة للعالم بشكل بائس، يعبر إلي شواطئ جديدة لم يكن قادرا علي تحديدها بعد".

ــ أوجيني دو فرانفال .. أقصوصة مأسوية

هذه الرواية من تأليف الماركيز دو ساد، الروائي الفرنسي ذو النزعة التحررية من كافة القوانين الأخلاقية. ومن أكبر دعاة الحرية المطلقة أو القصوى، والثائرين علي الدين والقيم والفضيلة والعادات والتقاليد والقوانين السائدة في مجتمعه، وصل ــ بناء علي معرفته الخاصة والعميقة بالمجتمع الفرنسي وهو من أعلي نخب فكره وحكمه وماله ــ إلي الاعتقاد بضرورة "لا عقيدة ولا قانون". ما دام العالم ــ في نظره ــ مبنيا ــ ولنقل بعبارة أخري "مبنيا ومنظما"، ــ ليحكمه ويستغله الأقوياء والأغنياء.

ــ رواية "السر الأخير"

الرواية من تأليف الكاتب البرتغالي جوزيه ر. دوس سانتوس، ومن ترجمة عن البرتغالية مباشرة للمترجم سعيد بن عبد الواحد، والذي سبق وترجم له أيضا رواية “المعادلة الإلهية” عن البرتغالية مباشرة أيضا، والتي طرحتها منشورات الجمل العام الماضي 2022. وكتاب ترجمه عن البرتغالية وصدر في العام 2021 عن المركز الثقافي العربي، تحت عنوان “رجل القسطنطينية”.

ومما جاء في رواية “السر الأخير”، للربتغالي جوزيه ر. دوس سانتوس، نقرأ، أطفأ سيكاريوس هاتفه وألقي نظرة أخيرة علي يمينه، ليتأمل صحراء يهودا، مع بقعة البحر الميت الزرقاء في الوسط، وبعد ذلك، نظر علي يساره، حيث تصطف سلسلة الجبال، والأخاديد والمنحدرات التي تحف الوادي.

كانت الشمس تغيب في الأفق، ساطعة بألوان برتقالية وبنفسجية، منخفضة جدا حتي أنها تزيد من امتداد الظلال التي تمثل بقايا المعسكرات الرومانية التي حاصرت التل يوم من الأيام، وترسم أشكالها فوق الأرض مثل آثار متاهات مستطيلة. كان منظرا مذهلا، مشهدا يصور جمالا رائعا، ودليلا علي أن الرب بارك تلك الأرض القاحلة. كان الصمت يبعث علي الطمأنينة، بالكاد يسمع همس الريح التي تهب من الشمال والزقزقة الحزينة لطيور السنونو التي تحوم فوق التل.

منشورات الجمل