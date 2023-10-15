العراق يلقى القبض على 5 مطلوبين بينهم ممولان اثنان لـ داعش بمناطق متفرقة

أعلن العراق، اليوم الأحد، القبض على 5 مطلوبين، بينهم ممولان اثنان لـ داعش الإرهابي بمناطق متفرقة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، أنه استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، نفذت مفارز الجهاز سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد.

القبض على إرهابيين في محافظة كركوك

وأضاف أن قوة خاصة من الجهاز، ألقت القبض على إرهابيين اثنين في محافظة كركوك مسئولين عن النقل والتجهيز والتمويل في عصابات داعش في قطاع كركوك، مبينًا أنه "تم تدمير 4 أوكار والتحرز على المواد فيها في قضاء مخمور.

مكافحة آفة المخدرات في محافظة صلاح

وتابع أنه ضمن عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في مكافحة آفة المخدرات ألقى القبض على تاجريّ مخدرات في محافظة صلاح الدين قضاء تكريت، كما تم العثور على كدس كبير من الاعتدة في شمال تكريت يحتوي على مواد متفجرة وقنابل هاون.

وأشار إلى أن مفارز الجهاز وبالتنسيق مع مديرية مكافحة مخدرات محافظة واسط تم إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة واسط جنوب البلاد.

وأكد أن إلقاء القبض على هؤلاء الإرهابيين سيؤدي بشكل كبير إلى إضعاف قدرات عصابات داعش في التجهيز والتموين والنقل ويشتت جهودهم في محافظة كركوك، كما أن إلقاء القبض على تجار المخدرات سيسهم بشكل فعال بتجفيف موارد الإرهاب وصولًا إلى القضاء عليه بشكل كامل.

هزيمة تنظيم داعش

ضربات متلاحقة من الأمن العراقي للإرهاب، آخرها عملية وصفها بإحدى أكثر العمليات الاستخبارية النوعية نجاحًا.

ولم تستفق عصابات داعش الإرهابي من ضربة بغداد، حتى تلقت ضربة لأوكار التنظيم في سلسلة جبال حمرين.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، استهداف هدف نوعي لتنظيم داعش الإرهابي بواسطة طائرات إف 16 العراقية.

وذكرت في بيان، أن الضربة الجوية خلفت خسائر في صفوف تنظيم داعش الإرهابي وأحالت الهدف إلى رماد.

ورغم أن العراق أعلن هزيمة تنظيم "داعش" على أراضيه في 2017، فإنه ما زال بإمكان الجماعات الإرهابية التي تضم مقاتلين متخفين في أماكن نائية شن هجمات على جانبي الحدود بين العراق وسوريا، وفقا للأمم المتحدة.