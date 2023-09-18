الفيلم الوثائقى "الكتيبة".. كيف حطم الهجوم الإرهابى على مسجد الروضة تنظيم "داعش"؟

سفك دماء أكثر من 300 من المصلين داخل مسجد الروضة، في 24 نوفمبر 2017، فتحولت صلاة الجمعة لساحة موت.

وقال أحمد سلطان، باحث في شئون الجماعات الإرهابية، خلال الفيلم الوثائقي "الكتيبة" الذي أذاعته قناة "الوثائقية"، إن القيادة العسكرية لداعش أرسلت رسائل وقعها أبو مرام الجزائري من قيادات داعش في سوريا لفرعه في سيناء أن يبدأوا حربهم ضد المدنيين ورجال القبائل باعتبارهم كفار وخارجين عن الدين من وجهة نظر التنظيم.

الهجوم على مسجد الروضة فاقم الخلافات داخل داعش

وأوضح سلطان، أن هذا الهجوم الإرهابي، فاقم الخلافات بين التنظيم خاصة بعد الهجوم على مسجد الروضة، الذي استهدف مصلين، فلم يكن هناك توافق كامل على الهجوم، ولكن المجموعات الأكثر تشددًا سيطرت على التنظيم، ولم تستهدف تستهدف أهالي سيناء فقط، بل أعدمت عناصر التنظيم المخالفين لها، أعدمت قيادات بحجة أنها مرجئة.