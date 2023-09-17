الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفيلم الوثائقي "الكتيبة".. اللواء أحمد كمال: 2003 عملية إرهابية بعامين لاستنزاف القوات المسلحة

اللواء أحمد كمال
اللواء أحمد كمال

عرضت قناة "الوثائقية" الفيلم الوثائقي "الكتيبة"، عن بطولات الكتيبة 101، والتي ترصد شهادات الأبطال الذين حاربوا الإرهاب.

وذكر الفيلم أنه مع اندلاع ثورة المصريين في 30 يونيو 2013 لإسقاط حكم الإخوان، ومع إعلان بيان 3 يوليو استجابة لمطالب الشعب، أخذ الإرهاب في سيناء منحى جديدًا، أرادت الجماعات الإرهابية التي جمعها خيط واحد رفيع معاقبة مصر دولة وشعبًا، وظنت قوى التطرف والإرهاب أن سيناء ستكون لقمة سائغة.

وقال ماهر فرغلي، باحث في شئون الجماعات الإرهابية، إنه في 2013 و2014 التغير النوعي الذي سيحدث أن معدل العمليات والانتاجات الأيديولوجية الفكرية التي أخرجها التنظيم ومجموعة من الكتب التي تنظم العمليات الإرهابية بشكل يكون فيه استراتيجيات منها شد الأطراف وبتر المدن وإثارة الفوضى والهجوم على أقسام الشرطة، والجيش، وهروب الاستثمارات.

وأضاف، أن كل هذا يتم مع متغير العمليات من اغتيال رجال الشرطة وعمليات نوعية، ووضع المتفجرات عن بعد والهجوم على الأكمنة في العمق.

هدف العمليات الإرهابية استنزاف القوات المسلحة

وأكد اللواء أحمد كمال، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن كل هذه العمليات وصل عددها عام 2013 إلى 1003 عملية وفي  2014 وصلت إلى 1000 عملية وكل هذه العمليات هدفها استنزاف القوات المسلحة.

الكتيبة بطولات الكتيبة 101 اللواء أحمد كمال استنزاف القوات المسلحة ماهر فرغلي 30 يونيو

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