الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفيلم الوثائقى "الكتيبة".. العميد محمد إدريس: كنا نقاتل قوى الظلام فى حروب غير تقليدية

العميد محمد إدريس
العميد محمد إدريس

عرضت قناة "الوثائقية" الفيلم الوثائقي "الكتيبة"، عن بطولات الكتيبة 101، والتي ترصد شهادات الأبطال الذين حاربوا الإرهاب.

ووصفها الفيلم بأنها معركة ضد إرهاب بالوكالة تجار السلاح، ودعم بالأحزمة الناسفة جرذان أطلت من مخابئها لتنقض بحسب ما صورت لها أوهامها على تراب سيناء، لكنها لم تدرك أن في انتظارها رجال الكتيبة.

وقال العميد محمد إدريس مصطفى، إنها كانت من الحروب غير التقليدية لأن الوقت فيها يكون غير معلوم ومرصود بشكل كبير؛ لأن طبيعتهم يعملون في الظلام وليس لديهم تمسك في الأرض، وليس لديهم طبيعة التنظيم الذي اعتدنا عليه في أعمال القتال النمطية، مؤكدًا أنهم كانوا يقاتلون قوى الظلام.

الإرهاب دمر الدنيا ومنع الناس من الخروج 

وأضاف خالد جيرمي، أحد أبناء قبائل سيناء، أن الإرهاب كان يدمر الدنيا ويمنع الناس من الخروج وممارسة أعمالهم ومنعهم من التحرك.

وأكد عامر أبوجغمان، أحد أبناء قبائل سيناء، أن الإرهاب كانت بدايته من عام 2005، وتفشى بعد ذلك أثناء حكم الإخوان وعاث في الأرض فسادًا. 

الكتيبة بطولات الكتيبة 101 العميد محمد إدريس الحروب الغير تقليدية قوى الظلام الإرهاب

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