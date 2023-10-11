عزت إبراهيم: أمريكا حركت جيشًا كاملًا للشرق الأوسط للمرة الأولى بعد غزو العراق

قال الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن التأييد الأمريكي لحكومة إسرائيل على لسان جو بايدن يعتبر أقوى موقف دعم لإسرائيل منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أمريكا لديها جيش كامل، أكبر حاملة طائرات ومدمرات و500 ألف جندي، وهذا لم يحدث منذ حرب العراق.

وتابع أن إسرائيل للمرة الأولى تتعرض لهجوم داخل أراضيها بهذا الشكل وهذه الضخامة منذ تأسيسها عام 1948، وهذا ما يفسر ردود الفعل الضخمة على الحدث، الذي أصبح شأنًا داخليًا في الولايات المتحدة، ومؤتمر بايدن في البيت الأبيض كان انتخابيًا، حيث قدم نفسه مع نائبته كاميلا هاريس، التي نادرا ما تظهر معه في كادر خلال إلقاء كلمة، باعتباره الوحيد الذي يمكنه إنقاذ إسرائيل.

بايدن يحاول وزن الكفة بين الجمهوريين والديمقراطيين

وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي كان منقسمًا بسبب إسرائيل وسياسات الاستيطان، في المقابل الجمهوريون متحدون على ضرورة دعم إٍسرائيل، لأن تيار ترامب هو المتحكم في الحزب الجمهوري الآن، لذلك يحاول بايدن وزن الكفة.