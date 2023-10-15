"الوضع خطير".. متحدث "الصحة الفلسطينية": نفتقر لأبسط المقومات الأساسية فى مستشفيات غزة

استنكر الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من مجازر في قطاع غزة، والتي فاقت حدها منذ 8 أيام، مما يؤكد مضي الاحتلال في سياسة التطهير العرقي الذي يقوم به ضد الشعب الفلسطيني.

الوضع داخل مستشفيات قطاع غزة

وأضاف، خلال مداخلة عبر الصوت والصورة، عبر النشرة الإخبارية على قناة "الغد"، اليوم الأحد: بدأنا نفتقر أهم المقومات الأساسية البسيطة في مستشفيات قطاع غزة، خاصة في أقسام الطوارئ والعنايات المكثفة وغرف العمليات، والتي أمامها طوابير من الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخلات جراحية لا يمكن إدخالها إلى غرف العمليات ولا غرف العنايات المركزة، نتيجة اكتظاظ الجرحى داخلها، فلا مكان لأي حالة من الحالات الخطيرة.

أقسام المستشفيات في القطاع امتلأت عن بكرة أبيها

وأكد أن أقسام المستشفيات في القطاع امتلأت عن بكرة أبيها، والآن الجرحى والمرضى يفترشون الأرض بساحات المستشفيات التي تزاحمت بعشرات آلاف المواطنين الذين نزحوا من بيوتهم بعد تهديد الاحتلال الإسرائيلي لهم، لذلك فالمنظومة الصحية أمام هذا الواقع المؤلم والخطير، ستشهد تهديدًا حقيقيًا لآلاف الجرحى والمرضى خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أن هناك اتصالات مكثفة تُجرى على مدار الساعة مع كل المؤسسات الدولية والإنسانية منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي، لطلب دعم حقيقي لوزارة الصحة الفلسطينية، معقبًا: الكل يعلم حجم المأساة التي تعيشها وزارة الصحة الفلسطينية ومرافقها خلال الحصار الإسرائيلي، ولكن حتى اللحظة لم تصل أي من المساعدات إلى داخل قطاع غزة.