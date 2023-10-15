هيئة دعم الشعب الفلسطينى: المتفجرات الملقاة بغزة توازى قصف أفغانستان خلال عام

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن المنازل والأحياء في غزة يتم قصفها بالصواريخ الأمريكية والأسلحة المحرمة دوليا.

وحشية وإجرام منظم يستند بالولايات المتحدة الأمريكية

وتابع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، "تم رصد من أحد الخبراء البولنديين بأنه مجموع المتفجرات في قطاع غزة خلال 8 أيام يوازي ما تم قصفه على أفغانستان خلال عام من الطائرات الأمريكية، مما يدل على وحشية وإجرام منظم يستند بالولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، والتي تأتي ضمن المؤامرة على فلسطين".

إجلاء المستشفيات يدل على مدى الاستهتار بجميع قواعد القانون الدولي الإنساني

وأشار رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إلى "أن إجلاء المستشفيات يدل على مدى الاستهتار بجميع قواعد القانون الدولي الإنساني والتخلي عن معايير حقوق الإنسان لا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، منوهًا إلى أن الأعمال الوحشية من جانب الاحتلال تدل على أنها ماضية في جرائمها وعلى المجتمع المدني التحرك بعد اتهام الفلسطينيين ووصمهم بالإرهاب وكذب الادعاءات الإسرائيلية".

وأكد الدكتور صلاح عبد العاطي، أن "الاحتلال حمل المدنيين المسئولية في جريمة حرب جديدة ووصفهم بالوحوش والحيوانات ونزع الصفة الإنسانية عنهم، وتصريحات صحفية وقحة يجب التصدي لها، مضيفًا أن تصريحات الاحتلال تقول "ستقضي على المقاومة ولا يمكن القضاء عليها لأنها فكرة والفكرة لا تموت".

الاحتلال الإسرائيلي ما زال يجرف العديد من الأحياء السكنية في قطاع غزة

واختتم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يجرف العديد من الأحياء السكنية في قطاع غزة، فيما يستهدف تدمير المباني والمنازل والبنى التحتية بالأحزمة النارية، مشيرًا إلى الاحتلال الإسرائيلي يرتكب انتهاكات وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي عاجز عن التدخل في حل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع على أساس الشرعية الدولية.