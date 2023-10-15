كيفية الحصول على وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بنظام التخصيص المباشر

أعلن وزير الإسكان الموافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار عن طرح 916 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر وجنة للإسكان الفاخر بنظام الحجز الفوري بداً من غداً الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2023 بـ 5 مدن جديدة ، منها تخصيص 144 وحدة سكنية بمدينة رشيد ، وتخصيص 288 وحدة بمدينة المنصورة الجديدة و192 وحدة سكينة بمدينة ناصر الجديد غرب أسيوط " كما تم تخصيص 144 وحدة سكنية بمدينة غرب قنا ، كما تم تخصيص 148 وحدة سكنية بمدينة بمدينة ملوي الجديدة.

شروط الحصول على وحدة سكينة بمشروع سكن مصر

تتضمن إحدى مواصفات الوحدات السكنية بمشروع سكن قد تتراوح المساحة الوحدة ما بين 106 حتي 118 متر مربع بنموذج معماري يحاط بسياج شجري لتوفير الخصوصية.

يتم شراء كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد مبلغ 800 جنيها للوحدة.

أسعار الوحدات السكنية لمشروع سكن مصر

أشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، إلي أن أسعار الوحدات السكنية بالمتر المربع.

وكما تتضمن الاشتراطات الحصول على وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بضرورة سداد مصاريف التعاقد المقررة ، وكذلك مصاريف المرافق بالوحدة السكينة من سداد مستحقات عداد الغاز وعداد الكهرباء وعداد مياه .

كما يتم سداد مقدم حجز 50 ألف جنيهاً بالإضافة لسداد مبلغ 500 جنيها مصاريف دراسة لا ترد دفعة واحدة غير مجزأة .

عند تحديد القيمة التقديرية للوحدة السكنية يضاف 1% من القيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت حساب تسدد مقدماً عند التعاقد لحين التحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامها في العام.

كما تتضمن شروط الحصول على الوحدة السكنية أن يتم سداد نسبة 5% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

وتشمل شروط سداد الوحدة السكنية بمشروع سكن مصر أن يتم سداد المستحقات المالية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات او 5 سنوات او 7 او 10 سنين محملة بالفائدة على رصيد المدين بما تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي كما يتم إضافة نسبة 2% وكذلك 0.5% مصاريف تحصيل ويستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ استلام الوحدة.

أسعار الوحدة بمشروع سكن مصر بمدينة المنصور الجديدة

يتميز مشروع سكن مصر ذات الطابع الساحلي بمصعد خارجي كما تصل مساحة الوحدات تتراوح ما بين 106 إلي 115 متراً ويصل قيمة المتر نحو 7720 الف جنيها مضافاً إليها نسبة تميز تتراوح ما بين 1% لتصل قيمة الوحدة السكنية نحو 818.320 ألف جنيهاً.

بينما في حالة ارتفاع نسبة تميز الوحدة السكنية بنسبة 1.05% حسب الموقع الوحدة قد تصل قيمة الوحدة لنحو 932.190 الف جنيه.