الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيفية الحصول على وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بنظام التخصيص المباشر

وحدة سكنية
وحدة سكنية

أعلن وزير الإسكان الموافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار عن طرح 916 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر وجنة للإسكان الفاخر بنظام الحجز الفوري بداً  من غداً الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2023 بـ 5 مدن جديدة ، منها تخصيص 144 وحدة سكنية بمدينة رشيد ، وتخصيص 288 وحدة بمدينة المنصورة الجديدة و192 وحدة سكينة بمدينة ناصر الجديد غرب أسيوط " كما تم تخصيص 144 وحدة سكنية بمدينة غرب قنا ، كما تم تخصيص 148 وحدة سكنية بمدينة بمدينة ملوي الجديدة.

شروط الحصول على وحدة سكينة بمشروع سكن مصر 

تتضمن إحدى مواصفات الوحدات السكنية بمشروع سكن قد تتراوح المساحة الوحدة ما بين 106 حتي 118 متر مربع بنموذج معماري يحاط بسياج شجري لتوفير الخصوصية.

يتم شراء كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد مبلغ 800 جنيها للوحدة.

أسعار الوحدات السكنية لمشروع سكن مصر 

أشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، إلي أن أسعار الوحدات السكنية بالمتر المربع.

وكما تتضمن الاشتراطات الحصول على وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بضرورة سداد مصاريف التعاقد المقررة ، وكذلك مصاريف المرافق بالوحدة السكينة من سداد مستحقات عداد الغاز وعداد الكهرباء وعداد مياه . 

كما يتم سداد مقدم حجز 50 ألف جنيهاً بالإضافة لسداد مبلغ 500 جنيها مصاريف دراسة لا ترد دفعة واحدة غير مجزأة .

عند تحديد القيمة التقديرية للوحدة السكنية يضاف 1% من القيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت حساب تسدد مقدماً عند التعاقد لحين التحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامها في العام.

كما تتضمن شروط الحصول على الوحدة السكنية أن يتم سداد نسبة 5% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

ميعاد انتهاء حجز أراضي الإسكان المتوسط 2023| لينك وخطوات الحجز

وتشمل شروط سداد الوحدة السكنية بمشروع سكن مصر أن يتم سداد المستحقات المالية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات او 5 سنوات او 7 او 10 سنين محملة بالفائدة على رصيد المدين بما تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي كما يتم إضافة نسبة 2% وكذلك 0.5% مصاريف تحصيل ويستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ استلام الوحدة.

أسعار الوحدة بمشروع سكن مصر بمدينة المنصور الجديدة 

يتميز مشروع سكن مصر ذات الطابع الساحلي بمصعد خارجي كما تصل مساحة الوحدات تتراوح ما بين 106 إلي 115 متراً  ويصل قيمة المتر نحو 7720 الف جنيها مضافاً إليها نسبة تميز تتراوح ما بين 1% لتصل قيمة الوحدة السكنية نحو 818.320 ألف جنيهاً.

  بينما في حالة ارتفاع نسبة تميز الوحدة السكنية بنسبة  1.05% حسب الموقع الوحدة قد تصل قيمة الوحدة لنحو 932.190 الف جنيه.

اقرأ أيضاً

شروط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2023.. والأوراق اللازمة

أسعار الوحدات السكينة لمشروع سكن مصر أسعار الوحدات السكينة شروط الحصول على وحدة سكينة شروط سداد الوحدة السكينة سكن مصر مشروع سكن مصر ذات الطابع الساحلي

مواد متعلقة

رئيس جهاز السويس الجديدة تناقش تقنين أوضاع مصانع عتاقة بالقطاع الأول

جهاز السادات: 90 مليون تكلفة تطوير محطة مياه استعدادا لفصل الشتاء

جمعية شباب الأعمال تبحث مع "التصديري الهندسي" سبل دعم الصناعة

رئيس جهاز حدائق العاصمة يتابع أعمال تطوير الميادين الجديدة لربطها بالمدن المجاورة

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتابع تنفيذ محطتي 11 و12 للصرف الصحي

جهاز غرب أسيوط: طرح 17 محلًا ووحدة إدارية للبيع 24 أكتوبر

الموافقة على تخصيص 2930 متر لتدشين كنيسة بسوهاج

"جهاز العاشر" يعلن تفاصيل بيع 7 محال تجارية

الأكثر قراءة

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

غادروا ولا تعودوا.. جيش الاحتلال: سنوجه ضربات منسفة من الجو والبحر والبر على غزة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

موعد عيد الفطر 2024 وفقا للحسابات الفلكية.. ميعاد الإجازة الرسمية

"أخو زوجي قاعد معانا في الشقة".. سيدة ترفع دعوى طلاق للضرر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟