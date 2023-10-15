الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس وأعضاء هيئة النيابة الإدارية

القاضي حسنى عبد
القاضي حسنى عبد اللطيف

استقبل القاضي حسنى عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الأحد بمكتبه بدار القضاء العالى المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار عبد الناصر خطاب، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الحليم محمود عضو المجلس، والمستشار محمد أبو ضيف- الأمين العام، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة والمستشار محمد صلاح، مدير المراسم، والمستشار هيثم على عضو المركز الإعلامي للهيئة.

القاضي حسنى عبد اللطيف
القاضي حسنى عبد اللطيف
القاضي حسنى عبد اللطيف
القاضي حسنى عبد اللطيف
القاضي حسنى عبد اللطيف
القاضي حسنى عبد اللطيف
رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس هيئة النيابة الادارية المستشار حافظ عباس القاضي حسني عبد اللطيف

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