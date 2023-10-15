سينودس الأساقفة الكاثوليك يكرس جلسته للصلاة من أجل السلام بالأراضي المقدسة

جدد الأعضاء المجتمعون بالجمعية العامة العادية السادسة عشرة لسينودس الأساقفة، في قاعة القديس بولس السادس صلواتهم من أجل السلام في الأراضي المقدسة والعالم.

امرأة تترأس الجلسات لأول مرة

ولأول مرة، ترأست احدى الجلسات امرأة، الأخت ماريا دي لوس دولوريس بالنسيا جوميز، من رهبنة سان خوسيه دي ليون، راهبة منذ أكثر من 50 عاما، تهتم، بالمثابرة وبالمحبة، بالترحيب بمئات المهاجرين ومساعدتهم في أمريكا اللاتينية وغيرها من المناطق المنسية في العالم.

وقالت للصحفيين "أن ما نعيشه هو مسار استماع يقظ للغاية يردد صوت الروح القدس". وقال إنريكي ألاركون جارسيا، رئيس فراتر إسبانيا - جمعية أخوية مسيحية تهتم بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في إسبانيا - أن البابا فرنسيس مهتم دائما بكيفية عيش الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الكنيسة وما رأيهم في الكنيسة.

وأنهم لم يعتادوا على ذلك. وإذا كان الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مهمشين في قطاع العمل والمدرسة والتنشئة، فالأمر ليس كذلك في الكنيسة، وأضاف أنهم الآن يشعرون بدورهم الفعال في الكنيسة وهناك تغيير حقيقي.

وذكر الأب ماورو جوزيبي ليبوري الشيسترشينسي أنه من خلال أعمال السينودس يتعلم طريقة حياة حقيقية، وقال: "في هذه الطريقة السينودسية الجديدة المُعاشة، ترى كيف يسير الجميع على طول الطريق معا".

مناقشة موضوع إمكانية سيامة المرأة

وردا على سؤال أحد الصحفيين حول مناقشة موضوع إمكانية سيامة المرأة، أجاب الأب ليبوري: "إنه ليس موضوعا مهيمنا في السينودس، لم يتم مناقشته ". وأنه يرى أن أهم شيء بالنسبة للمرأة هو مسألة مشاركتها في حياة الكنيسة النشطة.

وتحدث عميد الدائرة الفاتيكانية للاتصالات، ومسؤول لجنة الإعلام باولو روفيني، عن مسألة خصوصية الوثائق، مشيرا إلى بعض المقالات المنشورة بشأن تقارير مجموعات العمل.

وأوضح أنه "لا يوجد شيء سري، لكن الأمانة العامة للسينودس تريد الحفاظ على خصوصية التقارير الفردية لكل مجموعة صغيرة".