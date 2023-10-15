الأحد 15 أكتوبر 2023
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السعرات الحرارية في رغيف التموين.. وازاى احرقها

رغيف التموين
رغيف التموين

يبحث البعض عن السعرات الحرارية في رغيف التموين وخصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة حفاظًا على صحتهم وظبط السعرات الحرارية في الجسم.

وتساءل بعض المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية عبر محركات الإنترنت ومن خلال موقع “جوجل” عن عدد السعرات الحرارية في رغيف التموين، لأن معدلات السعرات الحرارية هي المسؤولة عن زيادة الوزن والسمنة المفرطة.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة معدل السعرات الحرارية في رغيف التموين يرصد موقع “الدستور" في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية وتشمل معدلات السعرات الحرارية في رغيف التموين وكيفية حرقها، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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التموين: خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 15% و25%

السعرات الحرارية في رغيف التموين

يشتري المواطن رغيف التموين بسعر 5 قروش لأصحاب البطاقة التموينية، حيث أن يحتوي الرغيف الواحد على 230 سعرًا حراريًا.

السعرات الحرارية في رغيف التموين وكيفية حرق السعرات الحرارية في الجسم

والجدير بالذكر، يحتاج الجسم في الوجبة الواحدة نصف رغيف، أي في اليوم رغيف ونصف بلدي خلال الوجبات الثلاثة ولا يجب أن يزيد عن ذلك حتى لا ينعكس على الجسم ويتكون دهون وتسبب السمنة المفرطة.

السعرات الحرارية في رغيف التموين وكيفية حرق السعرات الحرارية في الجسم

كيفية حرق السعرات الحرارية في الجسم

السعرات الحرارية في رغيف التموين وكيفية حرق السعرات الحرارية في الجسم

1 - تناول الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة، لذلك يمكنه حرق السعرات الحرارية بشكل فعال وسريع.

2 - أخذ حمام ساخن لمدة ساعة يمكن أن يحرق 130 سعرًا حراريًا وقد يكون استراتيجية جيدة لفقدان الوزن.

3 - ممارسة الرياضة أمر مهم يجب الإهتمام به يوميًا او على الأقل خلال الأسبوع حيث يمكنك ممارسة أنشطة مختلفة مثل الجري او المشي أو ممارسة ألعاب السباحة.

4 - إحرص على تناول الماء بالكميات التي يحتاجها جسمك.

5 -  من أجل حرق أكبر قدر من الدهون المخزنة يجب على الفرد أن يقوم بتناول سعرات حرارية أقل من عدد السعرات الحرارية التي يقوم بحرقها، فهذا يعد عنصر هام من أجل حرق الدهون وفقدان الوزن.

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