الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد قرار الحكومة بتخفيض أسعار 7 سلع غذائية.. هل تلحق بها أخرى؟ (فيديو)

سلع
سلع

قال عبد اللطيف وهبة، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون مجلس الوزراء، إن هناك اتفاقا بين الحكومة ممثلة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، والاتحادات الدولية مثل اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية وشعبة الدواجن، ليتوصلوا لاتفاق لخفض أسعار 7 سلع غذائية أساسية.

تخفيض الحكومة للأسعار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن السلع المتفق على تخفيضها منها السكر والزيت والفول والعدس، موضحا أن هذه السلع يتم استيرادها من الخارج، ولذلك ومن أجل التخفيف على المواطنين، فإن الحكومة تعفي هذه السلع من كل الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر، لتتحمل الدولة ووزارة المالية هذه الرسوم، ليصبح على الطرف الآخر دور الالتزام بنسب خفض معينة يتم الاتفاق عليها من 15% إلى 25%، خاصة أن القطاع الخاص لديه رأس مال جيد.

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وكشف الكاتب الصحفي عن أن السبع سلع المعلن عنها هي مرحلة أولى  فقط، ومن الممكن بعد ذلك إضافة مواد سلعية أخرى إلى هذه القائمة.

سلع لخفض أسعار الحكومة القطاع الخاص مواد

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