الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: رصد التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء وإزالتها دون تهاون

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحماية النيل ومخالفة البناء دون تهاون أو تقاعس، لضمان إنجاز الأعمال بشكل سليم ودقيق، خاصة أن ذلك يمس الأمن الغذائي للبلاد والمواطنين والأجيال المقبلة.

يأتي ذلك بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المستمرة في هذا الشأن.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين مسئول المتغيرات المكانية وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة وجهات الولاية ورؤساء المراكز ورؤساء الوحدات القروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي ومديرية الري والجمعيات الزراعية ومديرية الأمن ومراكز الشرطة وكل الجهات المعنية، لرصد التعديات والتعامل معها بكل حسم.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع أحمد شوقي، مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندسة فاطمة سلطان، مدير إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام.

وتناول اللقاء ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من رصد لحالات التعدي ومخالفات البناء ونسب تنفيذ الإزالات بالمراكز والقرى والنجوع، وآليات وسير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، فضلًا عن مناقشة معوقات العمل ووضع حلول عاجلة لها.

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة والميدانية لكل مستجدات التعديات والمخالفات أو من خلال تقارير منظومة المتغيرات المكانية بصفة يومية، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، لافتًا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة.

وأكد ضرورة المرور الدائم والتواجد الميداني كل في نطاق مركزه لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، مع تكثيف المرور على الأراضي المتاخمة للطرق والمناطق السكنية للتعامل مع التعديات في مهدها وضمان عدم تكرار حالات التعدي، وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب والحفاظ على الأرض الزراعية.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رصد وإزالة التعديات الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وحماية النيل ومخالفة البناء الأمن الغذائي للبلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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